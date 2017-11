Er is iets enorm hartverscheurend aan deze foto TK

18u00

Bron: Huffington Post 0 Facebook/Jules Photography Millie is de eerste baby links. Miracle In Progress, zo heet de organisatie van vroedvrouwen die de bovenstaande foto liet maken. Het beeld maakt deel uit van een jaarkalender waarmee ze geld willen inzamelen. Op zich een prachtig tafereel, maar nu blijkt dat een van de kindjes niet meer in leven is.

Kersverse mama Chloe Smallman leende haar dochtertje Millie uit voor de kalendershoot. Die werd genomen in de jaren '50-stijl van de populaire BBC-serie 'Call The Midwife'. De baby verschijnt op twee foto's, een perfecte baby in de armen van een van de vroedvrouwen. Amper twee weken later overleed ze echter aan wiegendood.

Chloe is kapot van verdriet, maar gaf toch groen licht voor de kalenderverkoop. "We zijn zo blij dat Millie de mogelijkheid kreeg om deel te nemen aan de fotoshoot. Het is een prachtige herinnering die we eeuwig zullen koesteren. We wilden haar foto in de kalender zien staan, omdat het zo'n prachtige organisatie is."

Directeur Jo Proud, die verantwoordelijk was voor de kalender, wilde de verkoop eigenlijk meteen stopzetten. "Toen Millie stierf, wilden we er niet mee doorgaan, maar haar moeder zei dat we moesten doorzetten. Ze wil dat we zo aandacht vragen voor wiegendood bij andere ouders, en dat we zo veel mogelijk geld inzamelen."

In het Verenigd Koninkrijk sterven elk jaar zo'n 300 baby's een plotse en onverklaarbare dood. In België zijn er dat een vijftiental.

FB/Jules Photography Millie is de baby helemaal rechts.