Epsteins 'vrouwenleger' mogelijk toch vervolgd

30 augustus 2019

16u25 2 De vriendinnetjes, werknemers, of het ‘vrouwenleger’ van Jeffrey Epstein. Zo worden de vrouwen genoemd die naar verluidt minderjarige meisjes ronselden en trainden voor de pedofiele miljardair. De strafzaak tegen de inmiddels overleden miljardair is dan wel gesloten , volgens het Amerikaans dagblad The New York Times volgt er mogelijk wel een voor zijn vrouwenleger.

Epsteins zogenaamde vrouwenleger zou bestaan hebben uit meer dan een half dozijn vrouwen, waaronder Ghislaine Maxwell (57). In de jaren 90 hadden Maxwell en Epstein een relatie, daarna zou Maxwell minderjarige meisjes hebben geronseld voor haar ex.

Massages

Hoe dat ronselen precies gebeurde? Door jonge meisjes belachelijk veel geld aan te bieden voor ‘massages’. Zo leerde Haley Robson (33) de miljardair alvast kennen. Robson was 16 jaar oud toen ze door een onbekende vrouw werd aangesproken tijdens een bezoek aan het zwembad. De vrouw vroeg haar of ze een centje wilde bijverdienen. Daarop ging Robson akkoord om een miljardair massages te geven in zijn villa in Palm Beach.



Eenmaal daar werd al snel duidelijk dat er meer werd verwacht van Robson dan louter massages geven aan Jeffrey Epstein. Dat moest immers gebeuren in een slipje en tijdens het masseren werd ze betast. Dat vertelde Robson reeds tijdens een civiele zaak in 2009.

Robson bekende evenwel dat ze het huis van Epstein ondanks het grensoverschrijdend gedrag, bleef bezoeken. Waarom? Omdat ze een nieuwe lucratieve rol had ingenomen: ze zou voortaan andere tienermeisjes gaan rekruteren. Een plannetje dat ze zelf bedacht had. “Maar veel overtuigingskracht had ik niet nodig. Hij ging meteen akkoord”, aldus Robson.

Sweetheart deal

Behalve Robson (33) en Maxwell (57) zouden nog minstens vier andere vrouwen aangeklaagd worden. Sarah Kellen, Nadia Marcinkova, Lesley Groff en Adriana Ross werden in 2008 al eens aangeklaagd voor het rekruteren en ‘trainen’ van jonge meisjes, maar kregen toen immuniteit als onderdeel van een overeenkomst in Florida: de zogenaamde Sweetheart deal.

De vier doken onder en leven sindsdien buiten de spotlights. Tevergeefs, want nu worden ze mogelijk toch nog vervolgd.

Bekijk ook wat de slachtoffers van Jeffrey Epstein vertelden tijdens een hoorzitting: