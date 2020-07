Epstein-vertrouwelinge opgepakt en aangeklaagd voor betrokkenheid bij ronselen van minderjarige meisjes voor seks Bram De Brabander ADN

02 juli 2020

15u36 42 Ghislaine Maxwell, de rijke Britse socialite die gezien wordt als een spilfiguur in het misbruiknetwerk van de overleden miljonair Jeffrey Epstein, is gearresteerd. Dat bevestigt de Amerikaanse federale recherche FBI. Maxwell is onder meer aangeklaagd wegens meineed en betrokkenheid bij het ronselen van minderjarige meisjes voor seks.

Ghislaine Maxwell (58) werd donderdag in Bradford, New Hampshire, gearresteerd door de FBI, meldde NBC New York op basis van twee hooggeplaatste bronnen binnen justitie. De FBI heeft het nieuws intussen bevestigd.

Ronselen

Maxwell is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Ze was jarenlang de vriendin van zedendelinquent Jeffrey Epstein (66), die vorig jaar werd opgepakt voor misbruik van talloze vrouwen op zijn privé-eiland in de Caraïben. Hij pleegde in augustus zelfmoord in zijn cel, in afwachting van zijn proces.

Maxwell wordt gezien als zijn vertrouwelinge, die decennialang aan de zijde van de investeerder stond en die contacten met prominenten warm hield. Ze zou hem ook hebben geholpen bij het ronselen van jonge vrouwen voor het misbruik. Ze verdween uit beeld na de zelfmoord van de multimiljonair.

‘Masseren’

Maxwell en Epstein werden na een eerste ontmoeting in de vroege jaren 90 al snel twee handen op één buik. Sommigen hebben het over een romantische relatie, anderen over een heel hechte vriendschap. Hoe dan ook, de twee bleken partners in crime en uit vorig jaar vrijgegeven rechtbankdocumenten blijkt dat je die omschrijving letterlijk mag nemen.



Zo vertelde Virginia Giuffre dat ze op 16-jarige leeftijd door Maxwell als masseuse voor Epstein werd ingehuurd. In haar getuigenis is te lezen dat het masseren al snel andere proporties aannam. “Ze noemden seks ‘massage’. Ze noemden modellenwerk ‘massage’. Er waren trio’s, dildo’s, betalingen en cadeautjes. En niet alleen met Epstein, maar ook met bekende vrienden van hem”, vertelde ze in een interview. Zo viel ook de naam van de Britse prins Andrew, een goede vriend van Maxwell.

Nog getuigenissen

Ook in andere getuigenissen blijft de naam van Ghislaine terugkomen als ‘hoerenmadam’. Gewapend met een stapeltje visitekaartjes trok ze klaarblijkelijk langs middelbare scholen in Palm Beach in Florida en gaf meisjes die wat wilden bijverdienen haar gegevens. Het ging dan om ‘modellenwerk’ of ‘het geven van massages’. Giuffre diende in 2015 een klacht tegen Maxwell in, net als een aantal andere vrouwen.

In totaal zes aanklachten

Maxwell zou later op de dag worden voorgeleid. Ze is onder meer aangeklaagd wegens meineed en betrokkenheid bij het ronselen van minderjarige meisjes voor seks. In totaal zijn er zes aanklachten tegen de socialite ingediend. Vier van de aanklachten hebben betrekking op ronselactiviteiten, waaronder het lokken van meisjes en het vervoeren van meisjes en het plannen daarvan. Maxwell zou ook meerdere malen meineed hebben gepleegd toen ze volhield niets te weten van Epsteins misbruik.

