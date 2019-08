Epstein schenkt zijn fortuin aan broer en ondertekende twee dagen voor zelfdoding zijn testament mvdb

Bron: The New York Post 0 De overleden miljardair Jefrrey Epstein heeft twee dagen voor hij in een gevangenis uit het leven stapte, zijn testament ondertekend, meldt The New York Post. De ongehuwde vastgoedtycoon zonder kinderen schenkt zijn fortuin van meer dan 577 miljoen dollar aan zijn broer Mark.

Het document is ingediend op de fiscaalgunstige Maagdeneilanden, die onder Amerikaanse voogdij staan. The New York Post kreeg rechtbankdocumenten in handen.



In het testament wordt melding gemaakt van 56 miljoen dollar aan contanten en nog eens 14 miljoen dollar in beleggingen. Epstein wordt verdacht van kindermisbruik en mensenhandel. Rond zijn overlijden zijn veel speculaties en complottheorieën ontstaan.

De autoriteiten arresteerden Epstein eerder dit jaar. Aanklagers stelden dat hij tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes seksueel heeft uitgebuit. Zij zouden betaald hebben gekregen om seksuele handelingen uit te voeren in zijn huizen in Manhattan en Palm Beach (Florida) en aan boord van zijn privévliegtuig. Epstein hing een gevangenisstraf van 45 jaar boven het hoofd.