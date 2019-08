Epstein ondertekende twee dagen voor zelfdoding zijn testament en stak hele fortuin in trust mvdb kv

19 augustus 2019

23u02

Bron: The New York Post, ANP, Belga 1 De overleden miljardair Jefrrey Epstein heeft twee dagen voor hij in een gevangenis uit het leven stapte, zijn testament ondertekend, meldt The New York Post. De ongehuwde vastgoedtycoon zonder kinderen vertrouwde al zijn eigendommen toe aan een trust, waarvan de begunstigden onbekend zijn.

Het document is ingediend op de fiscaalgunstige Maagdeneilanden, die onder Amerikaanse voogdij staan. The New York Post kreeg rechtbankdocumenten in handen.

Trust

Volgens de documenten vertrouwde de miljardair zijn bezittingen, waarvan de waarde wordt geschat op zo’n 577 miljoen dollar, toe aan een trust dat de naam kreeg van ‘Trust 1953', aldus de krant. Dat is een klassieke methode om de vertrouwelijkheid van de begunstigden te beschermen, zegt een advocaat in de New York Post. In het testament wordt geen enkele begunstigde bij naam genoemd. Enkel de namen van de personen die belast zijn met de uitvoering van de nalatenschap worden vermeld.



In het testament wordt de enorme residentie in Manhattan van de zakenman - waar hij heel wat jonge meisjes, onder wie ook minderjarigen, zou hebben misbruikt - gewaardeerd op bijna 56 miljoen dollar, zijn ranch in New Mexico zou 17 miljoen waard zijn, zijn eigendom in de Parijse avenue Foch 8,6 miljoen en de twee eilanden in zijn bezit - Little St James Island of ook wel het pedofieleneiland en het recent aangekochte Great St James Island - worden geschat op in totaal zo’n 85 miljoen.

Aan die vastgoedeigendommen moet nog voor ongeveer 307 miljoen dollar worden bijgerekend aan aandelen en andere investeringen plus 56 miljoen in contanten. Zijn privévliegtuigen, -boten en auto’s zijn goed voor 18,5 miljoen.

Epstein heeft twee mannen aangewezen als executeur. Het gaat om Darren K. Indyke en Richard D. Kahn, die volgens de New York Post lang met hem samenwerkten.

Schadevergoedingen

Door gebruik te maken van een trust compliceert Epstein mogelijk pogingen van vermeende slachtoffers die een schadevergoeding willen. Er wordt rekening gehouden met een fors aantal rechtszaken door vrouwen die zeggen op jonge leeftijd te zijn misbruikt.



Het vermogen van de steenrijke Epstein bestond onder meer uit geld en onroerend goed, zoals zijn huis in Manhattan en privé-eilanden.

Misbruik

De autoriteiten arresteerden Epstein eerder dit jaar. Aanklagers stelden dat hij tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes seksueel heeft uitgebuit. Zij zouden betaald zijn om seksuele handelingen uit te voeren in zijn huizen in Manhattan en Palm Beach (Florida) en aan boord van zijn privévliegtuig. Er hing hem een gevangenisstraf van 45 jaar boven het hoofd.

Op 10 augustus werd hij dood aangetroffen in zijn cel. Een autopsie wees uit dat hij zichzelf ophing. Rond zijn overlijden zijn veel speculaties en complottheorieën ontstaan.

Gevangenis

Zijn dood veroorzaakte een schandaal in de Verenigde Staten. Epstein zat vast in de federale gevangenis in Manhattan, een van de veiligste van het land. Hij was eerder onder strenge bewaking geplaatst wegens een eerdere zelfmoordpoging. Volgens de Amerikaanse media moest de toestand van de miljardair elk half uur door de bewakers gecheckt worden, maar werd die procedure niet gevolgd. Ook zou de strengere bewaking die na de zelfmoordpoging was ingesteld, vroeger dan normaal weer zijn opgeheven.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

