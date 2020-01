Epstein is volgens een patholoog vermoord: “Geen zelfmoord, wel gewurgd” ttr

17 januari 2020

08u55

Bron: belga 8 Foto's van gebarsten haarvaten bij de lijkschouwing op Jeffrey Epstein suggereren dat de voor zedenfeiten veroordeelde zakenman in zijn cel in Manhattan is vermoord. Dit heeft een vroegere stedelijke patholoog donderdag (plaatselijke tijd) in een vraaggesprek op de televisie gezegd.

Forensisch patholoog Michael Baden zei in "Dr. Oz" dat Epstein vermoedelijk door wurging is omgekomen. De theorie van de arts gaat in tegen het standpunt van de huidige stedelijke patholoog dat Epstein zichzelf heeft opgehangen.

Bij ophanging zijn de aderen en de bloedvaten verstopt en de persoon is bleek, het aangezicht is bleek, betoogde Baden die door Mark, de broer van Epstein, is ingehuurd om de dood te onderzoeken. Bij een manuele wurging is er een back-up van druk en kunnen de kleine haarvaten breken, wat het best in het oog te zien is. Op een foto van de lijkschouwing zijn rode vlekken langs het binnenste onderste ooglid van het linkeroog te zien.

Ook foto's van de bleke benen van de man staven volgens Baden zijn theorie.

