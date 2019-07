Enorme ravage na explosie in Amerikaans winkelcentrum: “Zeker 21 gewonden” HAA en IB

07 juli 2019

02u26

Bron: AFP, CNN, Belga 20 Bij een explosie in een winkelcentrum in de stad Plantation, in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida, zijn volgens de brandweer zeker 21 gewonden gevallen. Twee zijn er ernstig aan toe, bevestigen de hulpdiensten. Televisiebeelden tonen zeer grote schade, een deel van het gebouw is ingestort.

Het definitieve aantal slachtoffers is nog niet bevestigd, benadrukt een brandweercommandant, al liet de politie weten dat ze denkt dat ze iedereen heeft kunnen lokaliseren. Toen de hulpdiensten arriveerden, vonden ze een gaslek, maar er is nog geen bevestiging dat dit de oorzaak was van de explosie. “Op dit moment is er niemand omgekomen. Dank de voorzienigheid daarvoor. Hoe erg het ook is, het had een heel stuk ernstiger kunnen zijn’’, aldus brandweercommandant Joel Gordon.

Zeer zwaar beschadigd gebouw

Volgens de zender raakte bij de explosie in het winkelcentrum vooral een gymzaal zeer zwaar beschadigd. Luchtbeelden tonen een zeer zwaar beschadigd gebouw dat deels ingestort is. De reddingsdiensten van de stad 50 kilometer ten noorden van Miami doorzoeken het puin. De politie heeft de buurt afgezet en roept op om de omgeving te vermijden. Door de impact van de explosie raakten verschillende geparkeerde wagens beschadigd. Ook vensters van omliggende gebouwen zijn vernield.

Het is niet duidelijk of het winkelcentrum geopend was op het ogenblik van de explosie.

Update: All stores and businesses in the area of the Fountains Plaza and the Plantation Marketplace plaza near LA Fitness will be shut down until futher notice until Fire Personnel can determine that it is safe to return. Please do not come into this area if possible. Plantation Police(@ PlantationPD) link