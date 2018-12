Enorme ravage en meer dan 130 gewonden na rellen in Parijs: noodtoestand mogelijk uitgeroepen jv

02 december 2018

10u21

Bron: afp 7 Bij de uit de hand gelopen betoging van gele hesjes gisteren in Parijs zijn 133 gewonden gevallen, onder wie 23 leden van de ordediensten. Dat bevestigt de politieprefectuur van de Franse hoofdstad. Er zijn 412 relschoppers opgepakt, 378 van hen blijven aangehouden. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner sluit niet uit dat de noodtoestand wordt afgekondigd.

De Franse hoofdstad werd gisteren opnieuw op stelten gezet door “gilets jaunes” of gele hesjes, die nu al weken betogen tegen onder meer de geplande verhoging van de accijnzen op brandstof. Relschoppers staken er auto’s in brand, bekogelden de politie met gele verf, plunderden winkels en richtten vernielingen aan.

De politie heeft in totaal 412 mensen opgepakt, van wie er 378 aangehouden blijven, preciseert de politieprefectuur vanochtend. In totaal raakten 133 mensen gewond, van wie 23 personeelsleden van de ordediensten. Eén gewonde verkeert in kritieke toestand.

De Franse president Emmanuel Macron veroordeelde het geweld al: “Ik zal geweld nooit accepteren. Geen enkele zaak rechtvaardigt dat ordetroepen worden aangevallen, winkels geplunderd en voorbijgangers en journalisten bedreigd en dat de Arc de Triomphe wordt bevuild.” Macronzit vandaag samen met de Franse regering.

De politievakbonden stellen voor dat de noodtoestand wordt afgekondigd en ook de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner sluit een noodtoestand niet uit. “Ik ben bereid alles te bekijken wat onze veiligheid op straat kan verzekeren”, aldus Cataner.