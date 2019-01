Enorme politieactie met 1.300 agenten tegen criminele families in Ruhrgebied: veertien arrestaties, meer dan honderd aanklachten HA TT

13 januari 2019

16u04

Bron: Belga 0 De Duitse politie is gisterenavond met 1.300 manschappen een grootschalige operatie in het Ruhrgebied begonnen tegen criminele families. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De actie duurde tot diep in de nacht, veertien mensen zijn aangehouden, tegen meer dan honderd mensen is een aanklacht ingediend en 25 horecagelegenheden zijn gesloten.

Onder andere in Dortmund, Essen, Duisburg, Recklinghausen en Gelsenkirchen doorzocht de politie onder andere shishabars, gokkantoren, cafés en theehuizen. In Essen werd een persoon gearresteerd. Verschillende shishabars, waar waterpijp wordt gerookt, werden wegens een te hoge concentratie koolmonoxide gesloten. Ook werden honderden kilo’s illegale tabak, tien wapens en een paar duizend euro aan contant geld in beslag genomen. De bedrijven die dicht moesten, voldeden niet aan bouw- en hygiënevoorschriften.

De actie was gericht tegen witwaspraktijken, belastingontduiking en zwartwerk, zei een woordvoerster van het ministerie. De politie kreeg de hulp van de douane en de belastingautoriteiten. "We vervolgen consequent misdaden en misdrijven door individuele leden van criminele families", tweette de politie van Essen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen noemde het de “grootste razzia tegen criminele clans in de geschiedenis van de deelstaat”.



Het is niet de eerste keer dat de Duitse politie optreedt tegen criminele families en maffiaorganisaties. Begin december nog hadden speurders tijdens grootschalige razzia's tegen de Italiaanse maffiaorganisatie 'Ndrangheta in Duitsland, België, Nederland, Italië en Suriname bijna 90 verdachten opgepakt. Die actie was vooral gericht tegen de drugshandel, meer bepaald cocaïne, en witwaspraktijken.

Vooral in Noordrijn-Westfalen werden volgens de autoriteiten toen activa van enkele miljoenen euro in beslag genomen. Aan de huiszoekingen in Duitsland namen toen 440 ordehandhavers deel en werden 14 mensen gearresteerd.

Afgelopen juli en augustus voerde de Berlijnse politie ook een actie met groot vertoon tegen criminele leden van Arabische familieclans, die verdacht werden van grootschalige drugshandel.

Zweite Station der Einsatzbeobachtung von @hreul bei der Ruhrgebiets-Razzia gegen Clan-Kriminalität: Eine Spielautomaten-Kontrolle des Ordnungsamtes in einer Bar in #Duisburg. Weitere Schwerpunkte heute Nacht sind #Bochum, #Dortmund, #Essen, #Gelsenkirchen & #Recklinghausen. pic.twitter.com/GkwipdfLD5 Innenministerium NRW(@ IM_NRW) link