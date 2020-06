Enorme orthodoxe kathedraal voor Russische strijdkrachten geopend, zonder mozaïeken van Poetin en Stalin nla

14 juni 2020

17u28

Bron: ANP, Reuters 2 De Russische legertop en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill hebben vandaag een nieuwe kathedraal ingewijd die de strijdkrachten van het land eert, ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de militaire zege van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland. De enorme kathedraal werd bekritiseerd door de aanvankelijke plannen om ze te decoreren met mozaïeken van Russisch president Vladimir Poetin en voormalig Sovjetleider Josef Stalin, plannen die uiteindelijk niet doorgingen.

Honderden soldaten, defensieminister Sergei Sjoigoe en geestelijken in rijkversierde gewaden vierden met gasten de eerste mis in de kerk met gezangen. De kathedraal in Kubinka, ongeveer 70 kilometer ten westen van de Russische hoofdstad, had in mei geopend moeten worden, maar dat kon niet doorgaan vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Hoewel het virus nog steeds huishoudt in Rusland, droeg bijna niemand bij de opening van de kathedraal een mondmasker. Dat is opvallend omdat onder de besmette Russen duizenden soldaten zijn. Ook zijn er sinds de uitbraak meerdere vooraanstaande geestelijken als gevolg van een coronabesmetting overleden.

Geen portretten van Poetin en Stalin

Aanvankelijk zou in de ‘Zegekerk’ een mozaïek met daarop een portret van president Poetin komen, waarmee de Russische annexatie van het Oekraïense Krim-schiereiland in 2014 zou worden verheerlijkt. Daarvoor stak Poetin, die het daarvoor nog te vroeg zou hebben gevonden, echter een stokje. Poetin werd vanwege de aanvankelijke plannen met het mozaïek door critici beschuldigd van zelfverheerlijking.

Russische media meldden ook dat een van de panelen voor de mozaïeken bestemd was voor een portret van Stalin, die verantwoordelijk is voor de miljoenen doden van onschuldige mensen in de goelagkampen. De Orthodoxe Kerk en andere religieuze groepen werden onder Stalins dertigjarige bewind vervolgd omdat de Sovjet-Unie atheïstisch was.

Militaire kerken

In Rusland, waar het orthodox-christelijke geloof verweven is met veel aspecten van het dagelijks leven en de staat, is er een lange traditie met ‘militaire kerken’. Ook komt het wel eens voor dat tanks en zelfs atoomraketten door geestelijken worden gezegend, hoewel die praktijk binnen de kerk omstreden is. Het nieuwe godshuis in Kubinka heeft maar liefst zes miljard roebel (ongeveer 77 miljoen euro) gekost.

Rusland wilde dit jaar flink uitpakken voor de 75e verjaardag van de zege in de Grote Vaderlandse Oorlog, zoals de Tweede Wereldoorlog er wordt genoemd. De jaarlijkse grote militaire parade op het Rode Plein in Moskou is vanwege de corona-uitbraak verplaatst van 9 mei naar 24 juni. De Moskouse burgemeester Sergei Sobjanin vroeg de Russen om de parade via de televisie te volgen en niet de straat op te gaan.