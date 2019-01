Enorme koptische kathedraal geopend in Caïro mvdb

06 januari 2019

22u03

Bron: ANP 0 De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft zondag een enorme kathedraal voor de christelijke minderheid in het land geopend. Hij woonde aan de vooravond van het koptische kerstfeest met tal van genodigden een dienst bij, als symbolische boodschap van tolerantie in het overwegend islamitische land.

Als het kolossale gebedshuis in Nieuw-Caïro, ten oosten van de hoofdstad, straks helemaal klaar is, biedt het plaats aan ruim 8000 gelovigen. Daarmee is het de grootste christelijke kerk in het Nabije Oosten. Kopten vormen naar schatting 10 procent van de Egyptische bevolking van bijna 100 miljoen.

Het Vaticaan publiceerde naar aanleiding van de opening van de Kathedraal van de Geboorte een videoboodschap van paus Franciscus. "Moge de Vredesvorst Egypte, het Midden-Oosten en de hele wereld vrede en voorspoed brengen”, aldus de leider van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij prees het koptische kerkgenootschap dat ook op de moeilijkste momenten een “ware getuigenis van zijn geloof en naastenliefde” kon afgeven.



De Amerikaanse president Donald Trump twitterde verheugd te zijn door de ingebruikname van de grootste kathedraal in het Midden-Oosten. “President Al-Sisi brengt zijn land in beweging naar een meer inclusieve toekomst”.

