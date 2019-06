Enorme hagelbollen veroorzaken veel schade in München Redactie

11 juni 2019

17u37 1

Gisterenavond trok een fel onweer over het zuiden en het oosten van Duitsland. In de buurt van München zagen mensen hagelbollen van zo’n zes centimeter uit de lucht vallen. De storm leidde tot overstromingen en veroorzaakte veel schade. De storm kreeg in Duitsland de naam Herwart.