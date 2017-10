Enorme explosie in politiebureau Helsingborg SVM

12u18

Bron: Belga 0 EPA Een enorme explosie heeft vorige nacht een politiebureau in de Zweedse stad Helsingborg zwaar beschadigd, maar er is niemand gewond geraakt. Commissaris Carina Persson sprak van een "zeer ernstige aanval op de samenleving".

Wie daarvoor verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. De autoriteiten nemen de zaak zeer ernstig. "Dit is gericht tegen de democratie en de rechtsstaat", zei Persson.

EPA

De politie in het zuiden van Zweden geeft de laatste tijd prioriteit aan de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De klap was zo groot dat de toegang tot het pand volledig vernield werd.

REUTERS