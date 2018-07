Enorme explosie bij luchthaven Caïro: "Terrorisme uitgesloten" mvdb en ib

12 juli 2018

23u03

Bron: Reuters, ANP, Belga 217 In een magazijn van een chemische fabriek naast de internationale luchthaven van Caïro, in Egypte, is gisterenavond een zware explosie geweest. Daarbij vielen twaalf gewonden. Volgens de Egyptische minister van Transport zijn twee brandstoftanks ontploft. Terrorisme wordt uitgesloten: de ontploffing is waarschijnlijk door te hoge temperaturen in het magazijn veroorzaakt.

Dat meldt de woordvoerder van het Egyptische leger Tamer el-Refaï. De chemische fabriek van het bedrijf Heliopolis for Chemical Industries ligt in een door het leger beveiligde zone. De ontploffing in het magazijn is waarschijnlijk veroorzaakt door te hoge temperaturen. El-Refaï sluit terrorisme uit.

Een woordvoerder van het ministerie van Burgerluchtvaart, Bassem Abdel Karim, benadrukt dat de ontploffing zich buiten het gebied van de luchthaven voordeed en dat die geen invloed had op het luchtverkeer, dat niet stilgelegd hoefde te worden.

Op foto's en video's die via Twitter zijn verspreid is een grote vuurbal en rookpluim te zien. De explosie werd in de wijde omtrek van de miljoenenstad waargenomen.

#Breaking: Another video of the explosion at the #Cairo airport. Via @IntelCrab pic.twitter.com/sDfgsIjNM4 Instant News Alerts(@ InstaNewsAlerts) link

#Breaking: Video of the explosion near #Cairo International airport. #Egypt pic.twitter.com/he3UfvK2jg Instant News Alerts(@ InstaNewsAlerts) link