Enorme explosie bij luchthaven Caïro: 2 brandstoftanks ontploft

12 juli 2018

23u03

Bron: ANP 0 In een brandstofdepot bij de luchthaven van de Egyptische hoofdstad Caïro is een zware explosie geweest. Volgens de Egyptische minister van Transport zijn twee brandstoftanks ontploft.

Op foto's en video's die via Twitter zijn verspreid is een grote vuurbal en rookpluim te zien. Volgens de eerste berichten is er na de ontploffing brand uitgebroken.

Of het om een ongeluk of aanslag gaat, is nog onbekend. Het vliegverkeer op de luchthaven hoefde niet te worden stilgelegd. Er zijn nog geen berichten over eventuele slachtoffers. De explosie werd in de wijde omtrek van de miljoenenstad waargenomen.

#Breaking: Another video of the explosion at the #Cairo airport. Via @IntelCrab pic.twitter.com/sDfgsIjNM4 Instant News Alerts(@ InstaNewsAlerts) link

#Breaking: Video of the explosion near #Cairo International airport. #Egypt pic.twitter.com/he3UfvK2jg Instant News Alerts(@ InstaNewsAlerts) link