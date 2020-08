Enorm verraderlijke zee in Nederland: tientallen mensen uit het water gered, vier drenkelingen overleden ADN

09 augustus 2020

21u36

Bron: ANP 42 De combinatie van sterke stroming en stevige wind heeft zondag in Nederland voor een zeer verraderlijke zee gezorgd op meerdere plaatsen. De reddingsbrigade moest in Den Haag tientallen mensen uit zee redden. Voor twee jongemannen mocht hulp niet meer baten. Ook elders ging het mis. Volgen HNNieuws verdronken in Wijk aan Zee en Zandvoort ook twee strandgangers.

Het was erg druk op het 11 kilometer lange strand van Den Haag in Zuid-Holland vandaag. En de zee, die ging wild tekeer. Voor het hele strand werd de rode vlag gehesen. Ook langs de volledige kust van Noord-Holland ging daarna de rode vlag omhoog. De boodschap: ga niet zwemmen, de zee is gevaarlijk.

‘Heldendaden’

Wie tijdens de hittegolf verkoeling wilde zoeken in het water, deed er verstandig aan “niet dieper dan de knieën te gaan”. Sterke stroming en de aflandige wind die was opgestoken, zorgde immers voor “een zeer verraderlijke zee”, aldus een zegsman van de reddingsbrigade. In de loop van de middag werd ook een NL-alert uitgezonden om opnieuw te waarschuwen.



Uiteindelijk moesten tientallen mensen die in de problemen waren gekomen, gered worden. "De reddingsbrigade heeft heldendaden verricht en een groot aantal mensen uit zee gered", aldus locoburgemeester (plaatsvervangend burgemeester, red.) Hilbert Bredemeijer van Den Haag.

Reanimatie

Het stadsbestuur laat weten intens mee te leven met de nabestaanden van de twee mannen die helaas zijn overleden na redding.

Het gaat om een 24-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats die omstreeks 16.30 uur in de problemen was gekomen en uit zee werd gered en een 28-jarige man die rond 13.00 uur uit het water was gehaald. Beide mannen werden nog gereanimeerd nadat ze op het Zuiderstrand uit het water waren gehaald, maar overleden toch, meldt de Nederlandse politie.

Eigenwijs

De woordvoerder van de reddingsbrigade spreekt van een ‘uitzonderlijke situatie’ met de gevaarlijke stroming. Hij laat weten dat de hulpdiensten door de enorme drukte op het strand maar met moeite tussen de mensen doorkonden. “Bij de strandopgangen moesten soms eerst scooters en fietsen worden weggehaald die de doorgang voor hulpdiensten versperden.”

Veel mensen gingen toch met opblaasbare drijfmiddelen de zee op, ondanks de aflandige wind, zo zegt de woordvoerder nog. De hulpverleners zijn tot diep in de avond bezig geweest met mensen uit het water te halen, en dan ging het ook om mensen “die te veel op hebben en mensen die eigenwijs blijven”.

Nog slachtoffers

Ook in Wijk aan Zee en Zandvoort zijn twee strandgangers verdronken, meldt NHNnieuws. De slachtoffers werden buiten bewustzijn uit de Noordzee gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

Een woordvoerster van Veiligheidsregio Kennemerland bevestigt het nieuws en meldt dat er vanmiddag nog weinig aan de hand was aan de kust in Noord-Holland. Maar in het begin van de avond werd de stroming een stuk sterker, met fatale gevolgen voor twee zwemmers.

NL Alert voor strandgebied Hoek van Holland tot Zandvoort. Rode #strandvlag (https://t.co/u78EEDYprU) door #reddingsbrigades gehesen. Gevaarlijke #stromingen! Ten zeerste afgeraden om in #zee te gaan! Luister naar #lifeguards en andere #hulpdiensten!https://t.co/sG4FNQxM3b pic.twitter.com/bQmErzRGyX Reddingsbrigade Nederland(@ KNBRD) link