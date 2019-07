Enorm drugsnetwerk opgerold in Marseille kv

Bron: Belga 0 Tot 2.000 klanten per dag, goed voor een dagelijkse omzet van 50.000 tot 75.000 euro: een van de grootste drugsnetwerken van Marseille is begin juli opgerold na een onderzoek van zes maanden.

"We hebben de ondergrondse economie en zware slag toegebracht, met zowat 2 miljoen euro die we uit de handen van de trafikanten hebben gehaald", schatte Marjorie Ghizoli, het hoofd van de veiligheid van het departement, op een persconferentie op de zetel van de politie van Marseille.

Vanop de tafel voor de afdelingscommissaris ontsnapt een scherpe geur uit een metalen houder en sporttassen met drugs die op 2 juli in de vroege ochtend in beslag genomen werden in de cité des Oliviers: 9 kilo cocaïne "van erg goede kwaliteit", bijna 3 kilo heroïne, 200 kilo cannabishars en 6 kilo wiet.



In de doorzochte appartementen werd bijna 40.000 euro in contanten gevonden. "Samen met het geld op de rekeningen werd in totaal bijna 75.000 euro geblokkeerd", preciseerde een van de speurders van de drugsbrigade.