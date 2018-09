Enorm drugslab van rebellen ontdekt in Colombia

26 september 2018

Bron: Belga

Drugsagenten hebben temidden het Colombiaanse oerwoud een groot drugslab voor de productie van cocaïne ontdekt. Het enorme complex met acht gebouwen in El Pinde in het district Tumaco in het zuidwesten van het land wordt toegedicht aan de leider van een dissidente groep van de vroegere rebellenbeweging FARC, schreef het magazine Semana vandaag.