Enkele uren na goedkeuring: Amerikaans Huis van Afgevaardigden moet opnieuw stemmen over Trumps belastinghervorming Redactie

21u23 3 AFP Vicepresident Mike Pence voor de stemming in het Huis van Afgevaardigden. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag de belastinghervorming van de Republikeinen goedgekeurd. De belastinghervorming was een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van de Amerikaanse president Donald Trump. Maar enkel uren later bleek dat de stemming moet worden overgedaan.

De tekst zoals die eerder op dinsdag al werd goedgekeurd in het lagerhuis bevat passages die de goedkeuring in de Senaat wegens procedurele redenen zouden bemoeilijken, melden Amerikaanse media. De Senaat zal de bewuste bepalingen schrappen en houdt vast aan een stemming op dinsdag. Daardoor moet ook het Huis de tekst opnieuw goedkeuren: een nieuwe stemming wordt woensdagochtend verwacht.

Enkele senatoren tekenden bezwaar aan op basis van de 'Byrd Rule', die mogelijk maakt om wetgeving te blokkeren die de federale staatsschuld zou doen toenemen.

'Byrd Rule'

Concreet zorgen twee en volgens sommige media zelfs drie kleinere bepalingen in de wet voor problemen. Een gaat bijvoorbeeld over het aanwenden van spaarplannen voor de universiteit bij thuisonderwijs, een andere is een zeer specifieke belastingvrijstelling waar maar één school in heel land - Berea College in Kentucky - baat bij zou hebben.

Enkele Senatoren zouden bezwaar hebben aangetekend op basis van de zogenaamde 'Byrd Rule', die het senatoren mogelijk maakt om wetgeving te blokkeren die de federale staatsschuld zou doen toenemen. Om het bezwaar terzijde te schuiven is dan een meerderheid van 60 senatoren nodig, en niet langer een gewone meerderheid van 51. Dat zou de kans op goedkeuring in de Senaat fors verkleinen.

Daarom kiezen de Republikeinen ervoor om de bewuste passages te schrappen. De Senaat zou er dan nog dinsdag over stemmen, maar omdat de tekst werd gewijzigd, moet het Huis van Afgevaardigden dan ook opnieuw het licht op groen zetten. Dat zou woensdagochtend gebeuren.

Stemming in Senaat

Dinsdagnamiddag lokale tijd zouden de debatten in de Senaat beginnen, maar in de Tweede Kamer van het Congres is de situatie veel ingewikkelder. Daar hebben de Republikeinen slechts een krappe meerderheid.

'227 afgevaardigden stemden voor het ontwerp en 203 stemden tegen'

Centraal in het 500 bladzijden tellende voorstel is een enorme vermindering van de vennootschapsbelastingen van momenteel 35 naar 21 procent. Ook de meeste belastingbetalers kunnen ervan uitgaan dat ze in elk geval tijdelijk minder geld aan de fiscus moeten afstaan. De rijken profiteren in tegenstelling tot de verklaringen van Trump duidelijk meer van de hervorming dan de armen, de lagere en de middenklasse. Indien de Senaat instemt, kan Trump de wet nog voor Kerstmis ondertekenen. Het zou zijn grootste prestatie van zijn huidige ambtstermijn zijn.