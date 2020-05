Enkele stranden in Frankrijk alweer dicht: “Mensen respecteren social distancing niet” KVE

20 mei 2020

12u58

Bron: France Bleu 322 Amper een paar dagen na de opening van de stranden in meer dan dertig gemeenten in de Morbihan (Bretagne), zijn sommige burgemeesters alweer overgegaan tot de sluiting ervan. Mensen houden te weinig rekening met de van kracht zijnde maatregelen, klinkt het misnoegd.

Eind vorige week had de prefect van Morbihan de toestemming gegeven voor de heropening van de stranden in 33 gemeenten in het departement. Het ging om een zogenoemde “dynamische” opening waarbij iedereen op het strand in beweging moet blijven zónder de mogelijkheid om je handdoek neer te leggen, te zonnebaden of te picknicken. Maar het experiment was niet overal een succes.

Aan de vooravond van het drukke hemelvaartweekend hebben de burgemeesters van Damgan, Billiers en Erdeven daarom besloten om de stranden opnieuw te sluiten. Het grote strand van Damgan wordt volledig gesloten, de andere zijn alleen nog toegankelijk voor nautische activiteiten. De prefectuur van Morbihan heeft aangegeven dat andere burgemeesters hun voorbeeld zouden kunnen volgen.

Wangedrag

Deze sluitingen zijn het gevolg van tijdens het weekend waargenomen gedrag op de stranden. Het ging om burgerlijke ongehoorzaamheid en het niet naleven van de social distancing.

Ook de burgemeester van Saint-Malo heeft opgeroepen om de regels na te leven en sluit sancties niet uit tijdens het hemelvaartweekend, want het zou wel eens heel druk kunnen worden op de Bretoense stranden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken had eerder aangekondigd dat een mogelijke heropening van de stranden geval per geval zou worden onderzocht. Daarop dienden tientallen gemeentes al een dossier in.



