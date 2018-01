Enkele miljoenen euro buit: vijf overvallers met bijlen slaan vitrines juwelier in Ritz-hotel Parijs stuk kv

20u34

Bron: Belga 2 AFP Bij een overval op het luxueuze Ritz-hotel in het centrum van Parijs is vanavond voor naar schatting 4,5 miljoen euro aan juwelen en andere kostbaarheden buitgemaakt. Vijf gewapende mannen stormden de hal van het hotel binnen en stortten zich met een of meerdere bijlen op vitrines waar de kostbaarheden lagen uitgestald, melden Franse media.

De overvallers drongen gewapend met bijlen het vijfsterrenhotel binnen omstreeks 18.30 uur. Ze hadden het gemunt op de juwelierszaak waar ze de vitrines stuksloegen. Ze graaiden dure sieraden bij elkaar en gingen er weer vandoor. Op hun vlucht door het centrum van Parijs stuitten de overvallers op een politiepatrouille.

Drie overvallers werden vlakbij het hotel op de Place Vendôme door een politiepatrouille bewapend met 'tasers' gepakt. De overige twee zijn met de buit voortvluchtig. De drie aangehouden overvallers zijn bekenden van de Parijse politie, omdat ze eerder betrokken waren bij overvallen op juweliers. Volgens Le Figaro, op gezag van de politieprefectuur, vielen er geen gewonden.

Het Ritz geldt als één van de meest luxueuze hotels ter wereld. De kamerprijzen lopen op tot 18.000 euro per nacht voor bijvoorbeeld de Suite Impériale. Er logeren regelmatig gasten van de koninklijke familie van Saoedi-Arabië. Prinses Diana verbleef er voor ze haar dodelijke auto-ongeluk had in Parijs, in 1997.

AFP

AP