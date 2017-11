Enkele klachten over ongewenst gedrag tijdens klimaatconferentie ep

Op de klimaatconferentie in de Duitse stad Bonn zijn "een handvol" klachten binnengekomen over ongewenst gedrag, dat al dan niet seksueel van aard was. Dat heeft een woordvoerder van de conferentie vandaag op de slotdag meegedeeld. De organisatoren hadden bij de start van de klimaattop opgeroepen tot een nultolerantie tegen grensoverschrijdend gedrag.

"Voor zover ik weet, zijn er hier in Bonn een handvol klachten binnengekomen", zegt Nick Nuttall, woordvoerder van het VN-klimaatsecretariaat UNFCCC. Er werd niet verder ingegaan op de aard van de klachten. Het is dus niet duidelijk of het telkens over seksueel getinte handelingen gaat.

"Ik meen te hebben begrepen dat de betrokkenen, nadat ze de kwestie gemeld hadden bij de Verenigde Naties en bij andere bevoegde instanties, geen bijkomende stappen meer wilden ondernemen", klinkt het nog.

Op 6 november, bij de start van de klimaattop, had het VN-secretariaat duidelijke gemaakt dat er nultolerantie" zal gelden op het vlak van ongewenst gedrag. In de dagelijkse mailings worden de deelnemers aan de conferentie daar nogmaals aan herinnerd. De aanwezigen worden ook aangemoedigd "elk incident" te melden.

