Enkele honderden demonstranten in Berlijn vragen vrijlating Puigdemont

01 april 2018

21u39

Bron: belga 0 Enkele honderden aanhangers van de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont kwamen in de Duitse hoofdstad Berlijn op straat voor zijn vrijlating. Puigdemont zit sinds vorige week maandag in een Duitse cel.

De 55-jarige Puigdemont werd op 25 maart opgepakt in Sleeswijk-Holstein, nadat hij met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken, op weg van Finland naar België. Maandag besliste de rechtbank dat de Catalaan in de cel in Neumünster moet blijven in afwachting van de gerechtelijke procedures in verband met de vraag tot overlevering van Spanje, waar Puigdemont wordt vervolgd wegens rebellie.

De manifestanten - 300 volgens de politie, 400 à 500 volgens de organisatoren - wandelden op vraag van de Catalaanse Nationale Vergadering (ANC), een separatistische groepering, van de Brandenburger Tor naar het Duitse ministerie van Justitie.

De betoging verliep zonder noemenswaardige incidenten.

