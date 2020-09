Enkel wie negatieve coronatest kan voorleggen, mag naar Sardinië reizen TTR

12 september 2020

11u13

Bron: Belga 4 Sardinië verscherpt maandag de regels om het Italiaanse eiland te mogen betreden. Inkomende reizigers moeten een negatieve coronatest voorleggen, die niet ouder is dan 48 uur. Dat blijkt uit een overheidsbesluit dat de minister-president van de regio, Christian Solinas, gisterenavond ondertekende.

Wie geen negatief testresultaat kan voorleggen, kan zich binnen de 48 uur op het eiland zelf laten testen met een sneltest. Bedoeling is wel om in quarantaine te blijven tot het resultaat bekend is. Er gelden enkele uitzonderingen, zoals voor personeelsleden van vliegtuigmaatschappijen.

Verder moeten reizigers voor aankomst een online formulier indienen. Daarnaast is op het eiland het dragen van een mondmasker verplicht als de afstand van één meter niet gegarandeerd is.

Op het populaire vakantie-eiland stijgt het aantal besmettingen. In juli waren er amper besmettingen, maar met de komst van de toeristen in augustus zitten de cijfers in stijgende lijn. Gisteren zijn er in Sardinië 65 nieuwe gevallen geregistreerd waardoor het totale aantal op het eiland stijgt tot 1.337.

