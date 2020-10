Enkel welkom mét corona: politie Manchester legt studentenfeest stil RL

07 oktober 2020

17u27

Bron: Belga, The Guardian 2 Ze zijn omstreden, de feestjes waar mensen zich opzettelijk laten besmetten met het coronavirus. Een groep Britse studenten introduceerde zaterdag echter een heel nieuw feestconcept: een party waar je alleen binnen mocht met een positieve coronatest. De politie was niet gecharmeerd door het initiatief en legde het feest stil. Dat melden verschillende Britse media woensdag.

Het feestje vond afgelopen zaterdag plaats in een van de studentenresidenties op Fallowfield, een van de campussen van de University of Manchester. Volgens de organiserende studenten mocht je het feestje pas betreden als je positief had getest op het coronavirus. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen aanwezig waren.

Tot zondag hadden al 1.041 studenten van deze universiteit positief getest op het nieuwe coronavirus. Aangezien de meesten van hen in studentenresidenties wonen, betekende dat verplichte quarantaine voor duizenden andere studenten. Ook bij de Metropolitan University van Manchester ging het in september mis: een uitbraak met 531 besmettingen dwong 1.700 studenten tot een zelfisolatie van twee weken.

Men vergat na te denken over wat er zou gebeuren als de studenten terug zouden keren Professor Fiona Measham, hoofd van de studie Criminologie aan de Universiteit van Liverpool

In de Engelse stad testen de laatste tijd opvallend veel jongeren tussen 17 en 21 jaar positief. De besmettingsgraad bij die groep bedraagt 2.935 op 100.000, dat is zes keer zo hoog als het gemiddelde in de Britse stad, die sowieso al het hoogste percentage besmettingen telt van het Verenigd Koninkrijk.

Ook andere studentensteden in de regio, zoals Newcastle en Liverpool, hadden al met uitbraken onder studenten te maken in het begin van het studiejaar. Sommige coronamaatregelen lijken echter een averechts effect te hebben op de gezondheid van de studenten.

Door de volledige sluiting van nachtclubs, vroegere sluiting van café’s en (zelf)opgelegde isolatie zijn de veel studenten tot hun residenties veroordeeld. Uit verveling worden talloze feestjes georganiseerd, vaak zonder enige vorm van beveiliging of controle. “Iedereen was deze zomer zo druk bezig met het coronavirus, dat men vergat na te denken over wat er zou gebeuren als de studenten terug zouden keren”, aldus professor Fiona Measham, hoofd van de studie Criminologie aan de Universiteit van Liverpool.

Lees ook:

Sneltesten op komst in ons land: binnen 15 minuten weet je of je corona hebt (+)

Experten biostatistiek schetsen wat er op ons afkomt: “Tendens keren wordt moeilijker dan afgelopen zomer in Antwerpen” (+)