Enkel roetveegpieten bij Nederlandse landelijke intocht Sinterklaas

03 oktober 2018

18u49

Alleen maar roetveegpieten zullen Sinterklaas op 17 november vergezellen bij de Nederlandse landelijke intocht in Zaanstad nabij Amsterdam. Hoeveel roet zij op hun gezicht hebben, is volgens de Nederlandse publieke omroep NTR afhankelijk van 'hoe vaak zij door de schoorsteen zijn gegaan'. De omroep blijft hiermee vaag over het daadwerkelijke uiterlijk van de pieten. De figuur Zwarte Piet is bij de noorderburen al jaren een erg beladen onderwerp.

In een verklaring op de website geeft de NTR antwoord op verschillende vragen rondom de intocht en het daarbij horende tv-programma Sinterklaasjournaal. Op de vraag: 'Hoe zien de Pieten in Het Sinterklaasjournaal eruit?' luidt het antwoord: "De Pieten hebben roet op hun gezicht omdat ze door de schoorsteen gaan. Al naar gelang een Piet vaker door de schoorsteen is gegaan, heeft hij of zij meer roet op het gezicht."

De Pieten dragen ook geen gouden oorringen Verklaring op de NTR-website

De Pieten hebben hiermee straks geen identiek uiterlijk, maar zijn zeer gevarieerd, ook in hun kleding en accessoires. "De handschoenen en maillots van de Pieten zijn niet zwart, maar afgestemd op de kleurstelling van het Pietenpak. Het haarwerk is niet uniform maar divers, het varieert van lang, krullend, steil tot kort. De Pieten dragen ook geen gouden oorringen", licht de NTR verder toe.

Volgens de publieke omroep worden hun televisieprogramma's rondom het sinterklaasfeest gemaakt 'met respect voor de traditie en met oog voor ontwikkelingen in de samenleving.'

De veranderingen die de NTR heeft doorgevoerd in het uiterlijk van Zwarte Piet komen overeen met de visie van het gemeentebestuur van Zaanstad, zo doet de verklaring van de omroep vermoeden. "Er is veel overleg tussen gemeente en NTR over tal van zaken en dus ook over het uiterlijk van de Pieten. De intentie van de NTR is om de organiserende gemeente elk jaar zoveel mogelijk mee te nemen in de visie van de NTR en onze ervaringen daarmee zijn positief", zo klinkt het.

De NTR wil naast het vraag-antwoorddocument op hun site verder niks los laten over het uiterlijk van Zwarte Piet. ,,Alles wat we er over willen zeggen, staat te lezen op onze website", luidde het in een korte reactie aan onze collega's van AD.nl.

'Kick Out Zwarte Piet'

De landelijke intochten van de Sint in Nederland is bij de noorderburen al jaren voer voor protest, zowel van voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. Actiegroepen 'Kick Out Zwarte Piet' en 'Stop Blackface' geraakten vorig jaar niet tot bij de intocht in de Friese stad Dokkum omdat voorstanders van Zwarte Piet met een aantal auto's de snelweg richting de stad hadden versperd. De politie greep niet in.