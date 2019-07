Enkel ijsbeer gespot tijdens klopjacht op jonge Canadese moordverdachten jv

28 juli 2019

11u02

Bron: The Guardian, Daily Mail 0 De speurtocht naar de twee van drievoudige moord verdachte Canadese tieners Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) duurt voort. De politie postte gisteren op sociale media een foto van een ijsbeer die ze hebben gespot, 200 km ten noorden van Gillam. Intussen heeft de vader van Schmegelsky aan krantenredacties zijn in 12 dagen geschreven en 131 pagina’s tellende memoires aangeboden.

Royal Canadian Mounted Patrol (RCMP) Manitoba wil met de foto duidelijk maken hoe gevaarlijk het gebied waar de tieners zich mogelijk ophouden, kan zijn, zowel voor de voortvluchtigen als voor degenen die hen zoeken. De wildernis rond Gillam in Manitoba herbergt niet alleen ijsberen maar ook zwarte beren, wolven, zwarte vliegen en muggen. De onherbergzame streek is weinig toegankelijk met dicht struikgewas en moerassen.

McLeod en Schmegelsky sloegen op de vlucht nadat de zwaar toegetakelde lijken van de 23-jarige Australische backpacker Lucas Fowler en zijn 24-jarige Amerikaanse vriendin Chynna Deese in de berm van een snelweg 3.000 km verder in British Columbia op 15 juli gevonden werden. McLeod en Schmegelsky zouden ook een man van 64, Leonard Dyck uit Vancouver, op gruwelijke wijze om het leven hebben gebracht, zo’n 500 kilometer verderop in dezelfde provincie.

Mogelijk kregen de gezochte tieners hulp van lokale bewoners die hen niet herkenden. Ze werden gesignaleerd in Gillam, maar kunnen al dan niet vermomd gevlucht zijn naar de wildernis rond het stadje. De politie ging er gisteren van deur tot deur. De Canadese luchtmacht speurde vanuit een Hercules C-130 transportvliegtuig mee naar de voortvluchtigen.

Alan Schmegelsky, de vader van Bryer Schmegelsky, lijkt de laatste dagen gretig de pers op te zoeken. Hij vertelde eerder al dat zijn zoon “heel veel pijn” in zich draagt en volgens hem op “zelfmoordmissie” is. Onder meer de Britse tabloid Daily Mail meldt nu dat Alan Schmegelsky hen een kopie overmaakte van zijn “bizarre” memoires, getiteld ‘Red Flagged’ en uitgegeven in eigen beheer bij Friesen Press. De man heeft het daarin over de voorbije tien jaar van zijn leven: over zijn jarenlange worsteling met zijn mentale gezondheid en over het disfunctionele gezin waarin Bryer opgroeide.

De 53-jarige vader beweert dat hij zijn boek in twaalf dagen neerpende, “met een dronken ziel”, voordat zijn zoon in de problemen kwam. Schmegelsky rekent ook af met zijn ex en moeder van Bryer, Deborah Sweeney, die hij “hex” noemt. Verder doet hij het relaas van zijn claim van 80 miljoen dollar van het Canadese Rode Kruis, dat volgens hem zijn vader besmette met aids. Aan de Daily Mail zei Schmegelsky dat hij het boek schreef met de bedoeling een huis te kopen voor hem en Bryer. Maar nu wil hij het niet meer verkopen, hij wil alleen dat het gepubliceerd wordt.

A polar bear was spotted during the search for the suspects earlier today – about 200km north of Gillam. Just some of the wildlife that can be found in northern Manitoba. pic.twitter.com/Z1hbbtOCxw RCMP Manitoba(@ rcmpmb) link