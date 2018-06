Enkel beer was ontsnapt uit Duitse zoo nabij Belgische grens, andere dieren zaten nog gewoon in dierentuin. Maar het gevaar is toch nog niet geweken Karen Van Eyken

01 juni 2018

13u00

Bron: Focus, Die Welt, SWR, Belga 3650 Op een beer na zijn uit een zoo in Rijnland-Palts geen roofdieren ontsnapt. Dit heeft burgemeester Andreas Kruppert van het nabijgelegen Arzfeld deze namiddag verklaard. De leeuwen, tijgers en jaguar hebben hun kooien helemaal niet verlaten. De oppassers hadden dit door overstromingen na een hevige storm niet kunnen opmerken.

De inwoners van de gemeente Lünebach werden vanochtend opgeschrikt door een alarmerend bericht. Hevige regenval had de rivier Prüm, die langs de zoo stroomt, afgelopen nacht uit zijn oevers doen treden. Het water zette kooien onder water.

De lokale autoriteiten hadden met een drone de kooien onderzocht, maar daarbij de grote katten niet gevonden. Een keer het water uren later wegtrok, bleken de roofdieren wel op het appel te zijn.

De doodgeschoten beer was ontsnapt doordat water en puin een deel van het hek rond zijn kooi hadden beschadigd.

Het is evenwel niet zeker of de omheiningen in de zoo voldoende stabiel zijn na de overstroming. De politie is de hekken aan het controleren. Brandweerlieden en agenten vrezen dat de omheiningen te veel schade hebben opgelopen waardoor wilde dieren nog steeds dreigen te ontsnappen.

Er wordt nu onderzocht of de dieren tijdelijk kunnen ondergebracht worden in andere dierentuinen. Er lopen gesprekken met de zoo van Keulen.

De Eifel zoo bevindt zich in vogelvlucht op ongeveer tien kilometer van de grens met België en het Groothertogdom Luxemburg. Deze dierentuin herbergt in totaal zestig exotische en inheemse diersoorten, waaronder Siberische tijgers en Afrikaanse leeuwen.

Der #eifelzoo in #Lünebach steht unter Wasser. Hier waren in der Nacht mehrere Raubkatzen und ein Bär ausgebrochen. #Unwetter #RheinlandPfalz pic.twitter.com/56rzotFnkY SWR Aktuell RP(@ SWRAktuellRP) link

Im Zoo in Lünebach in der Eifel sind gefährliche Wildtiere ausgebrochen. Es soll sich um Löwen und Pumas handeln. Die Bevölkerung wird aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und gesichtete Tiere der Polizei zu melden. SWR Aktuell(@ SWRAktuell) link

Update: Aufgrund der Unwetter kam es zu Überschwemmungen in dem Zoo. Dadurch konnten zwei Löwen, zwei Tiger und ein Jaguar ausbrechen. Ein Bär wurde mittlerweile erschossen. SWR Aktuell(@ SWRAktuell) link