Enige persbureau van Australië verdwijnt na 85 jaar plots YV

03 maart 2020

09u46

Bron: Belga 1 Het Australische persbureau Australian Associated Press (AAP), het enige persbureau in Australië, heeft dinsdag aangekondigd dat het na 85 jaar een punt zet achter zijn activiteiten. De 180 medewerkers van het mediabedrijf kregen het onverwachte nieuws dinsdag te horen. Volgens de directie is het financieel model van het persagentschap niet langer leefbaar nu er alsmaar meer concurrentie komt van de grote online spelers.

Op 26 juni zal AAP de laatste berichten publiceren, en uitgeverij Pagemasters doet op 31 augustus de boeken toe. Directeur-generaal Bruce Davidson betreurde in een toespraak voor het personeel de “tragische” verdwijning van AAP, “een cruciale speler in de Australische journalistiek sinds 1935". Op Twitter had hoofdredacteur Tony Gillies het over de “droevigste dag: AAP sluit na 85 jaar excellente journalistiek”.

Wereldwijd kantoren

AAP beschikt over acht kantoren, verspreid over Australië, maar ook in Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast huisvesten de Australiërs een vijftigtal Europese journalisten, onder wie ook Belga-journalisten, die vanuit Sydney de nachtdienst verzorgen.

Mogelijk kunnen tussen de 30 en 50 medewerkers nog aan de slag op de redacties van de voornaamste aandeelhouders, Nine News en News Corp.

AAP werd in 1935 opgericht door Keith Murdoch, vader van mediamagnaat Rupert Murdoch. News Corp, dat 45 procent van AAP in handen heeft, werd opgericht door Rupert Murdoch.

Groeiende druk

De verdwijning van het enige Australische persbureau komt er in een context van groeiende druk op de Australische media. Vorig jaar nog waren er huiszoekingen op een redactie en bij een journaliste. In oktober lanceerde een twintigtal media een campagne om de regering te vragen de nodige wetswijzigingen door te voeren om de persvrijheid te garanderen. In het internationaal klassement van de persvrijheid staat Australië op de 21e plaats, België staat op de negende plaats.