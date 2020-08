Enige elektriciteitscentrale in Gaza moet sluiten door brandstoftekort NLA

16 augustus 2020

19u58

Bron: Belga 4 De elektriciteitsmaatschappij in Gaza heeft er vandaag voor gewaarschuwd dat de enige energiecentrale in de Palestijnse Gazastrook morgenavond volledig zonder brandstof zal zitten, en dinsdag sluit. De bijna twee miljoen inwoners komen zo zonder stroom te zitten.

Het tekort is het gevolg van de Israëlische beslissing om de grensovergangen naar de Gazastrook te sluiten. Dat was een antwoord op de Palestijnse brandballonnen die Israëlische landbouwvelden in lichterlaaie zetten.

Israël sluit de grensovergangen regelmatig voor alles buiten essentiële humanitaire goederen als het vanuit Gaza beschoten wordt met raketten. Hoewel Israël zich in 2005 unilateraal terugtrok uit de Gazastrook, controleert het samen met Egypte nog altijd de grenzen van het gebied.