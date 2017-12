Enige dochter van dictator Franco overleden EB

11u58

Bron: DPA, ANP 0 EPA Carmen Franco op een foto uit het jaar 2000. De enige dochter van de Spaanse dictator Francisco Franco is op 91-jarige leeftijd gestorven. Carmen Franco overleed in haar huis in Madrid aan de gevolgen van kanker, maakte haar familie bekend.

De in 1926 geboren María del Carmen Franco Polo, zoals haar volledige naam luidde, beheerde het vermogen en de bezittingen van haar familie. Die hebben volgens Spaanse media een geschatte waarde van honderden miljoenen euro's.

Haar vader, generaal Francisco Franco, stichtte na de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) een dictatuur. Hij maakte tot zijn dood in 1975 de dienst uit in Spanje. De dictatorsdochter trouwde in 1950 met de arts Cristóbal Martínez-Bordiú, die in 1998 overleed. Ze kregen samen zeven kinderen.