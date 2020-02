Engie-topvrouw Isabelle Kocher vertrekt met 3,3 miljoen euro premie YV

25 februari 2020

15u08

Bron: Belga 22 Isabelle Kocher krijgt voor haar vertrek als CEO van de Franse energiegroep Engie in totaal 3,3 miljoen euro mee. Dat bleek uit financiële documenten die dinsdag werden gepubliceerd.

De raad van bestuur keurde maandag een voorakkoord goed over het vertrek van Kocher. De aandeelhouders moeten het voorakkoord in mei nog goedkeuren. Daarin staat allereerst een bedrag van 1,9 miljoen euro, dat onder meer een niet-concurrentiebeding omvat. Daarnaast krijgt Kocher 1,399 miljoen euro bruto als schadevergoeding voor de verbreking van haar contract.

Het totaalbedrag eerbiedigt volgens Engie het plafond dat voorzien is in de in Frankrijk geldende code van deugdelijk bestuur.

De raad van bestuur van Engie besliste begin februari om het mandaat van Kocher niet te vernieuwen. Normaal zou zij tot in mei aanblijven, maar maandag werd bekendgemaakt dat ze met onmiddellijke ingang vertrok. Algemeen secretaris Claire Waysand werd aangeduid als interim-CEO.