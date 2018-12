Engie geeft 41.000 Franse werknemers premie na oproep Macron kv

17 december 2018

17u59

Bron: Belga 0 De Franse energiereus Engie gaat een uitzonderlijke premie van 600 euro uitbetalen aan 41.000 van zijn werknemers in Frankrijk. Engie gaat daarmee in op een oproep van president Emmanuel Macron.

Macron had de werkgevers in Frankrijk opgeroepen om, op vrijwillige basis, een eindejaarspremie uit te betalen aan de werknemers. De (onbelaste) premie moet de koopkracht opkrikken. Frankrijk staat onder hoogspanning, nadat onvrede over onder meer het gebrek aan koopkracht had geleid tot wijdverspreid protest, aangevoerd door de 'gele hesjes'.

Engie gaat nu een premie van 600 euro uitbetalen aan 41.000 werknemers in Frankrijk. Het gaat om personeelsleden die bruto minder dan 2.500 euro verdienen. De maatregel zal Engie 25 miljoen euro kosten.



Het energiebedrijf, in België moederbedrijf van Electrabel, schaart zich zo in een hele rij van grote Franse bedrijven die positief hebben geantwoord op de oproep van de president. Onder meer Orange, Total, de Franse spoorwegen en Michelin gingen Engie al voor. De spoorwegen gaan meer dan honderdduizend werknemers een premie uitbetalen.