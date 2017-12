Engie Electrabel verliest miljoenengeschil met Duits dochterbedrijf

SI

13u40

Bron: Belga

1

photo_news Archiefbeeld.

Engie Electrabel heeft van een internationaal arbitragehof ongelijk gekregen in een geschil met het Duitse PreussenElektra, een dochterbedrijf van E.on met wie de Belgische stroomleverancier in 2009 afspraken maakte om nucleaire capaciteit uit te wisselen. De bedrijven hadden een conflict over de wederzijdse doorrekening van nucleaire taksen.