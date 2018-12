Engelse miljonairsdochter (22) vlak na aankomst in Nieuw-Zeeland verdwenen: “Politie maakt zich grote zorgen” IB

07 december 2018

07u27

Bron: New Zealand Herald, The Guardian 9 De Nieuw-Zeelandse politie zegt op een persconferentie zich ‘ernstige zorgen’ te maken over de vermissing van een 22-jarige backpacker. De Engelse Grace Millane werd afgelopen zaterdagnacht voor het laatst gezien in Auckland. Sindsdien is er niets meer van de jonge vrouw vernomen.

De jonge Engelse backpacker Grace Millane uit Essex arriveerde op 20 november in Auckland, waar ze op 1 december ’s nachts voor het laatst gezien werd in het gezelschap van een man. Sindsdien is niets meer van de jonge vrouw vernomen, en dat is ongebruikelijk, zegt haar vader, die vandaag vanuit Londen in Auckland aankwam om zijn dochter te gaan zoeken.

“Grace is een lieve, spontane en familie-georiënteerde jonge vrouw”, zei David Millane vandaag tegen de verzamelde media in Auckland. “We hebben normaal dagelijks contact met Grace: dat ze zo lang geen contact zoekt met ons is ongebruikelijk. We zijn zeer ongerust en het is een moeilijke tijd voor ons. Het is moeilijk om te beschrijven waar we als familie nu doorheen gaan.”

De bezorgde vader, een vastgoedmiljonair, hoopt dat mensen die meer informatie over de verdwijning van zijn dochter zich bekend maken.

Grace werd 22 afgelopen zondag - de dag volgend op haar verdwijning - maar toen ze niet reageerde op de talloze verjaardagsberichtjes van familie en vrienden, wekte dat argwaan op bij haar familie, die op maandag de Nieuw-Zeelandse politie inlichtte over de mogelijke verdwijning van hun dochter.

Man ondervraagd

De politie deelt de zorgen van de familie Millane en heeft een team van twintig man op de zaak gezet. Het team heeft door het analyseren van camerabeelden kunnen achterhalen dat Grace op zaterdagavond in het gezelschap van een man het City Life Hotel in Queen Street in het centrum van Auckland is binnengegaan. Wat er nadien met de vrouw gebeurd is, is onbekend.

De man met wie Millane het hotel binnenging, is inmiddels ondervraagd door de politie maar niet gearresteerd. De politie blijft hem wel in de gaten houden. De kamer waar de man verbleef, wordt onderzocht door een team van forensische onderzoekers.

Inspecteur Scott Beard van de politie van Auckland roept iedereen die in de buurt van het City Life Hotel in Auckland was rond de tijd van Millanes verdwijning zich te melden. “Het is nu zes dagen geleden sinds Grace voor het laatst gezien is en op dit moment vrezen we voor haar veiligheid”, zegt de inspecteur. De politie laat verder weten dat ze momenteel wachten op informatie van Britse banken om te zien waar Grace haar bank- en kredietkaarten voor het laatst gebruikt zijn.

Wereldreis

Grace Millane was net zes weken op een wereldreis, die een jaar zou duren. De jonge vrouw reisde voor het eerst alleen en had voorafgaand aan haar verblijf in Nieuw-Zeeland vier weken in Zuid-Amerika doorgebracht.