Engelse lokale verkiezingen zijn belangrijke test voor premier May IB

01 mei 2018

05u54

Bron: Belga 0 De Engelsen trekken overmorgen, donderdag 3 mei, naar de stembussen voor de lokale verkiezingen. Hoewel de lokale vertegenwoordigers met heel andere zaken bezig zijn dan de grote issues in het land, zoals de brexit en de immigratie, gelden de verkiezingen als een belangrijke test voor premier Theresa May. Analisten verwachten dat haar Conservatives afgestraft zullen worden, maar niet in die mate dat May genoodzaakt zal zijn om een stap opzij te zetten.

De verkiezingen van donderdag zijn de eerste sinds de stembusgang van van vorig jaar, die werd georganiseerd op vraag van premier Theresa May. Ze wilde de steun van de kiezers bevestigd zien in de aanloop naar de brexit, maar de verkiezing draaide niet uit zoals ze gehoopt had: haar Conservatives bleven de grootste partij, maar verloren wel 22 zetels, terwijl de Labour-oppositiepartij van Jeremy Corbyn er 21 zetels bijkreeg.

Streng

Volgens de peilingen zullen de kiezers in Engeland, die 4.370 vertegenwoordigers verdeeld over 150 gemeenteraden moeten verkiezen, streng zijn voor premier May en haar beleid. "Een regeringspartij die al acht jaar aan de macht is met een besparingsprogramma, zal van nature afzien bij verkiezingen", zegt de conservatieve analist Robert Hayward aan Reuters. Bovendien rommelde het net voor de verkiezingen binnen de Britse regering: minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd stapte zaterdagavond op na een schandaal rond het immigratiebeleid.

Critici meer macht

De verkiezing van donderdag zal echter geen directe invloed hebben op May's mogelijkheden om te regeren: er staan geen nationale parlementszetels op het spel, en in het parlement heeft ze een kleine meerderheid door de coalitie die ze aanging met de Noord-Ierse DUP. Een slecht resultaat op regionaal vlak geeft critici van May echter meer macht, wat de moeilijke onderhandelingen over het Brits vertrek uit de Europese Unie nog meer kan compliceren.

Meer over Theresa May

politiek