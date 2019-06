Engelse komiek en BBC bieden excuses aan voor grap over accuzuur gooien over politici Patrick Van IJzendoorn

14 juni 2019

18u09 0 Een grap over het gooien van accuzuur over politici kan de Engelse komiek Jo Brand duur komen te staan. De Britse politie onderzoekt of de grap zou aanzetten tot haat. Brand maakte de grap in een satirisch programma van de BBC. Zowel de BBC als Brand hebben hun excuses aangeboden.

De Britse politie heeft een klacht in behandeling genomen over de komiek Jo Brand vanwege haar grappig bedoelde opmerking dat rechtse politici zouden moeten worden besmeurd met zoutzuur. Die maakte ze eerder deze week op de BBC. De grap zorgde voor veel woede en verontwaardiging en na tussenkomst van waarnemend premier Theresa May heeft de omroep het fragment verwijderd uit de naluisterservice.

De linkse grappenmaker was te gast bij Heresey, een programma waarin op satirische wijze wordt ingegaan op het nieuws. Nadat presentator Victoria Coren mensen die Nigel Farage en andere rechtse politici met milkshakes hadden aangevallen “zielig” had genoemd, zei Brand: “Waarom een milkshake als je het ook met accuzuur kunt doen? Ik doe het zelf niet. Het is pure fantasie.” De BBC zag er geen kwaad in en zette er bij het redigeren lachgeluiden onder.

Kritische geluiden

Dat gelach werd al snel overstemd door kritische geluiden, onder meer van Nigel Farage zelf. “Kun je je voorstellen dat ik zoiets zeg over een politicus met een andere overtuiging”, vroeg hij zich af tijdens een radio-interview. “De politie zou binnen tien minuten op mijn deur kloppen.” Anderen wezen erop dat de BBC enkele maanden geleden de bekende presentator Danny Baker had ontslagen na een onhandige grap over de baby van Harry en Meghan.

Zowel de BBC als de 61-jarige weigerden aanvankelijk te reageren op de ontstane commotie, maar dat veranderde na de tussenkomst van 10 Downing Street. Tijdens een festival bood Brand donderdagavond haar excuses aan voor een “krasse en slecht getimede grap”. De BBC bood ook excuses aan. Voor de omroep komt het op een ongemakkelijk moment, omdat eerder deze week werd bekendgemaakt dat er ook kijk- en luistergeld zal worden gevraagd aan 75-plussers.