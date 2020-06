Engelse badplaats Bournemouth in rep en roer door massale toeloop strandgangers jv

25 juni 2020

16u42

Bron: belga 138 De zuidoostelijke Engelse badplaats Bournemouth staat vandaag in rep en roer omdat duizenden mensen zich naar het strand hebben gerept om koelte te zoeken, zo hebben Britse media gemeld.



Mensen hebben het advies om weg te blijven massaal naast zich neergelegd. Lokale politici reageren verontwaardigd omdat het nieuwe coronavirus nog altijd aanwezig is in Groot-Brittannië en grote mensenmassa's dus vermeden moeten worden.

Er zijn ook problemen met wildparkeren, overtollig vuilnis, files, nachtelijk kamperen en antisociaal gedrag. Bovendien is sprake van vechtpartijen en overmatig alcoholgebruik. Schoonmaakploegen kregen te maken met verbaal geweld toen ze probeerden opgestapeld afval op te ruimen.

In het gebied is de temperatuur tot 32 graden geklommen. Officieel is er sprake van een "groot incident", waardoor de hulpdiensten hun acties kunnen coördineren.



