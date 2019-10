Engelse automobilisten worden 66 kilometer omgeleid om wegenwerken van 50 meter lang te vermijden AW

24 oktober 2019

23u35

Bron: CNN 2 De automobilisten in het Engelse Dorset zijn gewaarschuwd: wie volgende week via de A352-snelweg van het Engelse graafschap Dorset naar het naburige Godmanstone wil rijden, moet de omleiding volgen. Die is overigens 66 kilometer lang. En de wegenwerken? Die reiken amper vijftig meter ver.

Het positieve aan het verhaal is dat bestuurders die de tocht toch moeten maken, getrakteerd worden op een pittoreske, schilderachtige route. Van de reus van Cerne Abbas - een eeuwenoude en reusachtige kalkfiguur in het Engelse Dorset - tot het schattige dorpje Sherborne in Somerset: wie de omleiding volgt, ziet het allemaal.

Jammer genoeg is er ook een negatieve zijde. Bestuurders zullen immers (minstens) een uur langer rijden over hun gebruikelijke traject, dat door de omleiding met zo’n 66 kilometer wordt uitgebreid.

Waarom het stadsbestuur in godsnaam zo’n lange omleiding heeft voorzien? “Het gaat om een A-weg die wordt afgesloten. Het type verkeer dat daar normaal rijdt, moet ook via een A-weg worden omgeleid”, zo luidt de verklaring. Kleine voertuigen kunnen volgens het stadsbestuur “ongetwijfeld over secundaire wegen rijden”.

Maar probeer de afgesloten A-weg vooral niet te betreden, waarschuwen ze nog: “Boetes kunnen oplopen tot wel 1.000 pond (1.1570 euro). De werken zullen naar verluidt slechts vijf dagen in beslag nemen, van 28 oktober tot en met 1 november.