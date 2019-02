Engels gezin verliest vier kinderen na woningbrand: “Ze maakten geen schijn van kans” TVC

06 februari 2019

14u22

Bron: The Sun 0 In het stadje Stafford, in het Britse graafschap Staffordshire, is de verslagenheid groot. In de nacht van maandag op dinsdag stierven er vier jonge kinderen in een woningbrand. De ouders konden enkel hun jongste kind (2) van de vlammen redden. “De moeder bleef maar schreeuwen: ‘Mijn kindjes. Mijn kindjes’”, getuigt een buurvrouw.

Tijdens de nacht van de brand merkten de ouders van de kinderen, Natalie Unitt (24) en Chris Moulton (28), het gevaar zelf net op tijd op. De vader nam hun jongste kind, Jack (2), in de armen en sprong samen met Natalie uit hun slaapkamerraam, dat zich op de eerste verdieping bevindt. De andere kinderen, Riley (8), Keegan (6), Tilly Rose (4) en Olly (3) kwamen om tijdens de brand.

Explosie

De brand zou ontstaan zijn na een explosie van een boiler. Op foto’s is te zien dat het dak gedeeltelijk is ingestort en de bovenste kamers zijn zwartgeblakerd.

Toen ik besefte dat de kinderen nog steeds in het brandende huis waren, werd ik onwel. Ze maakten geen schijn van kans. Buurvrouw

Buren getuigden dat ze rond 2.30 uur een plofgeluid hoorden. Daarna begonnen de vlammen hevig te wakkeren. “Ik liep naar het raam en zag dat hun huis in brand stond”, vertelt een buurvrouw tegen de Britse krant The Sun. “De vlammen schoten uit het dak. Het was net of een bom was ontploft. Natalie en Chris hadden dekens om zich heengeslagen en ze hielden hun peuter vast. Natalie bleef maar schreeuwen: ‘Mijn kindjes, mijn kindjes’. Toen ik besefte dat de kinderen nog steeds in het brandende huis waren, werd ik onwel. Ze maakten geen schijn van kans.”

Crowdfunding

Sinds het drama kwamen familie, vrienden en buren bloemen en kaartjes leggen bij het huis. En via de crowdfundingsite ‘Justgiving’ werd al meer dan 20.000 euro ingezameld voor het getroffen gezin.

“Het enige wat Natalie ooit wilde in het leven was moeder worden”, zegt schoolvriendin Sophie Flood. “Ze leefde voor haar kinderen. Nu ze vier van haar kindjes verloren heeft, is ze helemaal ingestort. Ik weet niet hoe ze dit zal overleven.”

Natalie en Chris liepen lichte brandwonden op en worden behandeld voor rookinhalatie. Peuter Jack liep geen verwondingen op.