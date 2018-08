Engeland wil energiedrankjes verbieden voor kinderen en tieners HR

30 augustus 2018

13u54

Bron: Belga 4 In Engeland drinken de adolescenten de helft meer energiedrankjes dan hun Europese leeftijdsgenoten. In die mate dat leraars gedragsproblemen van hun leerlingen daar vaak mee in verband brengen. De Britse regering wil de verkoop van 'energy drinks' aan kinderen en tieners nu verbieden.

Er komt ook een volksraadpleging om uit te maken of de leeftijdsgrens voor het verbod onder de 16 of de 18 jaar gelegd wordt. De regering van premier Theresa May wil met name de drankjes verbieden die meer dan 150 mg cafeïne per liter bevatten, zoals de merken Red Bull, Monster en Relentless.

Verschillende distributeurs hanteren al een verbod voor jongeren onder de zestien, maar Londen wil alle detailhandelaars mee aan boord krijgen. De regering wil op die manier de strijd aangaan met zwaarlijvigheid bij kinderen en andere gezondheidsproblemen die gelinkt worden aan het drinken van energiedrankjes, zoals hoofd- en maagpijn, slaapproblemen en hyperactiviteit.

Goedkoper dan Cola

Meer dan twee derde van de jongeren tussen 10 en 17 en een kwart van de kinderen tussen 6 en 9 in Engeland drinken energiedrankjes, vaak omdat ze goedkoper zijn dan andere frisdranken. Een blikje 'energy drink' van 25 cl kan ongeveer 80 mg cafeïne bevatten. Dat is het equivalent van drie blikjes cola. Gemiddeld bevat een blikje 60 procent meer calorieën en 65 procent meer suiker dan een standaard frisdrankje.

Het verbod betreft alleen Engeland. Schotland, Wales en Noord-Ierland - de andere landen van het Verenigd Koninkrijk - beslissen autonoom over een verbod.

