Engeland in shock door vreselijke tragedie met kleine Poppi: "Papa misbruikte dochtertje net voor haar dood" Joeri Vlemings

18u08

Bron: The Guardian 0 rv Poppi Worthington. Iets meer dan vijf jaar geleden overleed de kleine Poppi Worthington bij haar thuis in Barrow-in-Furness in het Britse Cumbria. Het meisje was amper dertien maanden. Poppi was gezond, maar stierf door verstikking. Vandaag blijkt dat vader Paul Wortington het peutertje net voor haar dood seksueel misbruikte. Poppi lag die afschuwelijke nacht van 12 december 2012 een tijdlang in het bed naast haar papa. De man ontsnapt waarschijnlijk aan een veroordeling.

Het Britse gerecht oordeelde vandaag dat Paul Worthington zijn babydochtertje net voor haar dood seksueel had misbruikt. De lijkschouwing bracht verdachte verwondingen in de anus naar voren. De conclusie van lijkschouwer David Roberts was dat Poppi stierf door verstikking, nadat Paul Worthington het meisje uit het kinderbedje had gehaald en naar zijn bed had gebracht om haar te verkrachten. Daarna kreeg de peuter ademhalingsproblemen.

Roberts zag af van de kwalificatie van doodslag of moord, omdat daar voor hem gerede twijfel over bestaat. Het seksuele misbruik van Paul Worthington staat voor hem wél vast, maar volgens Roberts stierf het meisje niet meteen daarna en was de penetratie niet de doodsoorzaak. Hij stelde dat Poppi moeilijkheden kreeg om te ademen door een "onveilige slaapomgeving", met name omdat ze naast haar vader in zijn dubbelbed lag. De combinatie met een infectie van de bovenste luchtwegen veroorzaakte volgens Roberts de verstikkingsdood van Poppi.

Geen veroordeling

Worthington zal ondanks de wrede beschuldigingen waarschijnlijk niet voor de rechter moeten verschijnen, omdat de politie destijds geen forensisch bewijsmateriaal verzamelde. Zo lieten de speurders na om Poppi's luier en pyjama te recupereren. Pas acht maanden na haar dood schoot de politie in actie, toen ze beide ouders arresteerde.

De vader hield zijn onschuld altijd staande. In november 2016 oordeelde de openbare aanklager dat het gesprokkelde bewijsmateriaal niet tot een veroordeling van Paul Worthington zou kunnen leiden.

Het was de tweede rechtszitting over de doodsoorzaak van Poppi. De eerste vond plaats in oktober 2014, maar het Hooggerechtshof noemde die "onregelmatig" en vernietigde ze. Ze had amper zeven minuten geduurd en leverde geen bewijs voor de conclusie dat de doodsoorzaak "niet vaststond". Onder druk van de media, die begin 2016 naar buiten brachten dat Worthington volgens een rechter van het Hooggerechtshof waarschijnlijk zijn dochtertje had verkracht, kwam er een tweede onderzoek.

Zwijgrecht

Worthington werd opgeroepen en verscheen voor de rechtbank vanachter een scherm, omdat hij naar eigen zeggen vreesde voor zijn leven. Hij weigerde een antwoord te geven op 252 vragen, zich legaal beroepend op het zwijgrecht.

De mama van Poppi getuigde dat zij 's nachts op 12 december 2012 beneden aan het slapen was, toen ze gewekt werd door het geschreeuw van Poppi. Haar man kwam naar beneden om een verse luier te halen. Hij vertelde in een vroegere verklaring aan de politie dat hij haar weer in zijn bed had gelegd en dat ze toen oké was, maar dat ze vijf of tien minuten later plots slap aanvoelde. Hij rende weer naar beneden en de moeder belde de ambulance. Ze brachten het meisje nog in allerijl naar het ziekenhuis, maar Poppi kwam nooit meer bij bewustzijn. Dokters zagen dat het meisje bloedde aan haar achterwerk. Begin januari 2016 liep er een onderzoek naar het gezin met nog andere kinderen en toen kwam uit dat de vader Poppi anaal had gepenetreerd.

Er was heel wat te doen tijdens de zitting in Kendal rond de conclusie van patholoog Alison Armour die de penetratie vaststelde door scheurtjes in de anus. De politie van Cumbria kreeg ervan langs wegens het gebrekkige onderzoek, waardoor belangrijk bewijsmateriaal verloren ging. Dat verwijt werd ook vorig jaar al gemaakt door de Independent Police Complaints Commission. Die had kritiek op de onbegrijpelijke vertraging van het onderzoek "ondanks de van in het begin duidelijk verdachte omstandigheden".