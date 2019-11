Energieminister VS weigert te getuigen in besloten impeachment-zitting IB

02 november 2019

02u15

Bron: Reuters, ANP 0 De Amerikaanse minister van Energie Rick Perry wil niet getuigen voor de drie comités van het Huis van Afgevaardigden die het onderzoek naar de afzettingsprocedure van president Donald Trump uitvoeren. Dat heeft zijn woordvoerster laten weten. Perry was door de comités uitgenodigd om woensdag te verschijnen tijdens een besloten sessie.

“De minister zal niet deelnemen aan een geheime ondervraging. Als het comité geïnteresseerd is in een serieuze aanpak, dan staat het ze vrij om de minister een uitnodiging te sturen voor een openbare zitting die het Amerikaanse volk kan volgen”, aldus Perry’s woordvoerster Shaylyn Hynes in een verklaring.

Eerder al liet Perry, die aan het eind van het jaar opstapt als minister, ook al weten dat hij niet van plan is om een aantal documenten waarom de comités vroegen te overhandigen.

Naast Perry zijn ook Russel Vought, waarnemend directeur van het bureau voor Management en Budget van het Witte Huis, adviseur Ulrich Brechbuhl van het ministerie van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris David Hale gevraagd om te getuigen. Dat zegt een ambtenaar die betrokken is bij het onderzoek.

Het onderzoek van de comités richt zich op een telefoongesprek op 25 juli, waarin de Amerikaanse president Donald Trump zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski gevraagd zou hebben om een onderzoek te starten naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter.