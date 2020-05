Ene helft Frankrijk versoepelt maatregelen meer dan andere mvdb Bron: ANP - LCI

07 mei 2020

15u02 0 De Franse premier Edouard Philippe presenteert de geleidelijke versoepeling van coronamaatregelen en volgens de media wordt het land daarvoor in twee zones verdeeld. In een deel blijven meer beperkingen van kracht dan in de rest van het land.

De regering heeft het land eerder al ingedeeld in drie zones en kaarten gepubliceerd met 'rode' departementen met veel verspreidingsrisico en 'groene' departementen die geschikt zouden zijn voor het afbouwen van coronamaatregelen. De rest was oranje gekleurd, die kleur gold ter aanduiding van de ‘grensgevallen’. Dat leidde tot veel onduidelijkheid en protesten uit departementen die 'groen' afgebeeld wilden worden.

Premier Edouard Philippe komt volgens de nieuwszender LCI deze middag met een definitieve kaart zonder de kleur oranje. Hij wil de lockdown vanaf maandag geleidelijk aan opheffen, maar niet overal in hetzelfde tempo. In de rode zone, die vooral het noorden en noordoosten beslaat, blijven meer restricties van kracht. In het westen en zuiden kunnen meer maatregelen worden ingetrokken. Zo zouden openbare parken in de rode zone maandag niet opengaan en in de groene zone wel. Ook zou de aangekondigde heropening van scholen eerst in de groene zone beginnen.

De scholen zouden niet heropenen in gemeenten waar de burgemeester dat nog niet toestaat. De bewegingsvrijheid blijft volgens Franse media ook beperkt. Reizen tot 100 kilometer van de woning zouden alleen om dringende redenen geoorloofd zijn.

Parijs

In de zwaar getroffen regio Parijs is de regering van plan strenge eisen te stellen aan wie het woon-werkverkeer wil hervatten. Pendelaars moeten straks nog steeds een document van hun werkgever bij zich hebben dat aangeeft waar en hoe laat ze moeten werken en waarom ze dat niet thuis kunnen. Regering, bedrijfsleven en het openbaar ministerie bekijken in de Parijse regio hoe ze het woon-werkverkeer zo veel mogelijk kunnen beperken en spreiden om drukke spitsuren te vermijden.

