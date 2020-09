Exclusief voor abonnees

En weer is er een brexitdebat over een onoplosbaar probleem

Redactie

23 september 2020

16u25

Bron: De Morgen

0

Zo theatraal en spannend als de voorbije jaren worden de brexitdebatten in het Lagerhuis niet meer. Er is nu een neutrale Speaker, de kamer is wegens coronavrees maar voor eenvijfde gevuld en de Conservatieven van Boris Johnson hebben een grote meerderheid. Toch staat er nog veel op het spel, zeker nu de afgevaardigden dinsdag stemmen over een controversieel wetsvoorstel dat het Britse imago kan schaden. Waarom is het zo belangrijk?