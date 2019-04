Exclusief voor abonnees En toen doorbrak Macron bijna het Europese front Franse president wilde tijdens onderhandelingsnacht Britten alsnog voor het blok zetten

Arie Elshout

12 april 2019

12u00

Bron: VK 0 Brexit Theresa May krijgt van de Europese leiders tot 31 oktober de tijd om haar scheidingsdeal met de EU door het Britse parlement te loodsen. Tijdens een lange onderhandelingsronde was het vooral Frans president Emmanuel Macron die zijn chagrijn de vrije loop liet. Hij voelde niks voor een uitgestelde brexit. Een reconstructie.

Het is woensdagavond al laat als op de speciale brexittop in Brussel ineens de nervositeit toeslaat. De hele dag leken de Europese leiders aan te koersen op uitstel van het Britse vertrek uit de EU. Maar dan zet de Franse president Macron bij monde van een medewerker de boel ineens op scherp. Het uitstel is niet zeker. Dat het tot een harde breuk met Groot-Brittannië komt blijft “een reële optie”, laat hij weten. De nacht van Macron is begonnen.

