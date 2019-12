En plots zit Johnson in het defensief: foto vierjarige kleuter op ziekenhuisvloer blijft Conservatieven achtervolgen TT

10 december 2019

08u10

Bron: Reuters, The Guardian 0 Op twee dagen voor de Britse Lagerhuisverkiezingen van donderdag draait in het Verenigd Koninkrijk plots alles om een foto en de vraag of de gezondheidszorg in het land in crisis is of niet. Op de foto is een vierjarige jongetje te zien dat op een deken ligt op de vloer van een ziekenhuis in Leeds. De jongen was met een longontsteking binnengebracht in het ziekenhuis in de Noord-Engelse stad. De Conservatieve partij van premier Boris Johnson probeert het beeld op alle mogelijke manieren te minimaliseren, en doet dat volgens oppositiepartij Labour ook met leugens.

Johnson kwam gisteren al niet erg goed voor de dag toen hij herhaaldelijk weigerde naar de foto te kijken op de gsm van een journalist die hem interviewde. Het beeld stond op de voorpagina van de krant Daily Mirror, maar de premier reageerde gepikeerd en zei hem niet gezien te hebben. Johnson rukte uiteindelijk de gsm uit de handen van de reporter en stak hem gewoon in zijn jaszak, alsof er niets was gebeurd.



Toen de journalist hem droogweg vroeg of de premier hem alstublieft zijn gsm kon teruggeven, kon Johnson niet anders dan met het schaamrood op de wangen toch naar de foto te kijken en zijn spijt uit te drukken voor wat de jongen en zijn ouders was overkomen.

This photo, of poor Jack Williment-Barr, followed by Boris’s reaction, feels like a defining moment in this election. I hope this photo pricks our Country’s conscience! ❤️ #ToriesOut #BorisOut pic.twitter.com/vxqUSgbueM rich williams(@ richlani10) link

Slag in het gezicht?

In een poging te tonen de zaak wel degelijk ernstig te nemen trok minister van Volksgezondheid Matt Hancock uiteindelijk zelf naar het bewuste ziekenhuis in Leeds om er met het personeel te spreken en nog eens te benadrukken dat de Conservatieven heus wel willen investeren in de gezondheidszorg. Maar ook dat bezoek liep mis: volgens de Conservatieven werd een medewerker van Hancock bij het verlaten van het ziekenhuis door een Labour-aanhanger “in het gezicht geslagen”.



Daar bleek echter maar weinig van aan. Videobeelden die later opdoken toonden dat Hancock werd toegeschreeuwd door boze omstanders. Toen een van hen de minister nawees en hem toeriep dat “deze mensen ons land verwoest hebben”, liep de medewerker van Hancock per ongeluk licht tegen de arm van de man. De medewerker wandelde gewoon verder, van een slag in het gezicht was dan ook in de verste verte geen sprake.

Ook de politie van West Yorkshire liet weten dat er weliswaar “informatie over een incident circuleert”, maar dat er geen enkele aangifte was gedaan.

Have video from Hancock leaving Leeds General just come through so you can see for yourself - doesn’t look like punch thrown, rather, one of Tory team walks into protestor’s arm, pretty grim encounter pic.twitter.com/hD1KwA72gG Laura Kuenssberg(@ bbclaurak) link

“Nieuwe diepte in de campagne”

De Conservatieve partij zag zich na het opduiken van de video genoodzaakt op haar stappen terug te keren, en Labour sprong meteen op de kar. “De Tories zijn zo wanhopig de aandacht af te leiden van een vierjarige jongen op een ziekenhuisvloer die daar moest liggen door hun besparingen, dat ze zich nu beroepen op staalharde leugens”, klonk het in een mededeling. “Dit is een nieuwe diepte in de campagne, en de Conservatieve partij moet enkele serieuze vragen beantwoorden.”

Schaduwminister John McDonnell tweette: “Johnson en de Tories liegen en bedriegen om de media te manipuleren. Een ziek kind dat behandeld wordt op een ziekenhuisvloer, en zij proberen de aandacht af te leiden met een vals verhaal. Nooit eerder zijn onze politici zo laag gevallen sinds Johnson aan de macht is gekomen.”

Naast de brexit geldt de toekomst van de nationale gezondheidsdienst NHS als één van de gevoeligste onderwerpen van deze campagne.

He just doesn't care. https://t.co/eENiLf2jGO Jeremy Corbyn(@ jeremycorbyn) link