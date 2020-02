En nog houden pesterijen niet op: Quaden (9) beschuldigd dat hij 18-jarige oplichter is KVDS

22 februari 2020

12u09

Bron: News.com.au, Snopes, Perez 216 Zijn verhaal ging deze week de wereld rond nadat zijn moeder een filmpje op sociale media postte waarop te zien was hoe de Australische Quaden Bayles (9) in tranen wenste dat hij dood was, moegetergd door pesterijen van zijn leeftijdsgenootjes. Er volgde een golf van medeleven en er werden honderdduizenden euro’s ingezameld om de jongen met dwerggroei een onvergetelijke dag cadeau te doen in Disneyland, maar nog houdt de ellende niet op. Op sociale media doet nu het hardnekkige gerucht de ronde dat Quaden en zijn moeder Yarraka oplichters zijn en de jongen eigenlijk veel ouder is dan hij beweert. Iets waar niets van aan is.

“Geef mij een touw, ik wil zelfmoord plegen”, hoor je de kleine jongen uit Brisbane zeggen in het aangrijpende filmpje dat zijn moeder woensdag op Facebook postte. “Ik wil mezelf in het hart steken. Ik wil dat iemand mij vermoordt. Ik wil nu dood.” Even daarvoor had een medeleerling hem voor de zoveelste keer op het hoofd getikt en grapjes gemaakt over zijn lengte, aldus mama Yarraka.

Stortvloed

Er volgde een stortvloed aan steunbetuigingen. Van leeftijdsgenootjes die graag vrienden wilden worden en van ouders die hun kinderen met hem wilden laten spelen. Maar ook van een batterij bekende mensen. Onder meer acteurs Hugh Jackman (Wolverine, The Greatest Showman) en Jon Bernthal (The Walking Dead) en actrice Alyssa Milano (Charmed, Mistresses) staken hem al een hart onder de riem.





Komiek Brad Williams – die zelf ook dwerggroei heeft – startte zelfs een crowdfunding om de jongen en zijn mama als troost naar Disneyland te sturen. Daarvoor werd al 270.000 euro ingezameld (het geld dat teveel is, gaat naar goede doelen die zich inzetten tegen pesten).

Jammer genoeg maakte dat geen einde aan de pesterijen voor Quaden. Op sociale media doet nu een hardnekkig gerucht de ronde dat de jongen liegt over zijn leeftijd en eigenlijk 18 jaar is. En dat hij samen met zijn moeder iedereen oplicht.

Volgens Australische media is het gerucht terug te leiden naar een dubieuze Facebookpost. “Het is maar dat je het weet”, staat er te lezen bij een aantal foto’s van de jongen die een punt moeten bewijzen. “Hij heeft iedereen opgelicht. Hij is 18, heeft veel geld en iedereen is erin gelopen.”

Alleen, daar blijkt niets van te kloppen. Zo is de zogezegde foto van het feestje voor de 18de verjaardag van Quaden eigenlijk een foto van een verjaardagsfeest van een vriend van hem (Garlen). Dat is te zien op andere foto's van het event, die ook op de Instagrampagina van Quaden staan.

En ook een foto van Quaden waarop hij volgens sommige sociale mediagebruikers zogezegd champagne zou drinken, blijkt vals te zijn. Het gaat om een foto die van de Instagrampagina van zijn moeder gehaald werd en bijgeknipt is, zodat je niet kan zien dat de jongen eigenlijk appellimonade drinkt.

Daarnaast kan je op de Instagrampagina van mama Yarraka het hele leven van Quaden volgen, want ze deelde foto’s en filmpjes van alle belangrijke momenten uit hun leven. Van zijn geboorte in 2010 tot nu. Je ziet hem met het verlopen van de tijd opgroeien.

Er bestaan ook televisieopnames van Quaden toen hij wat jonger was. Zo vroeg zijn moeder al een keer eerder aandacht voor de starende blikken die haar zoon vaak toegeworpen krijgt. Uit beelden van een interview met de Australische talkshow Studio 10 uit 2015 is duidelijk de leeftijd van de jongen op te maken. Hij is daar 4 jaar. Als het valse gerucht over zijn leeftijd zou kloppen, zou hij op de beelden al 13 geweest zijn, wat duidelijk niet het geval is.

De moeder van Quaden ontkende intussen de aantijgingen formeel. Ze kreeg daarbij zelfs de steun van rapper Cardi B, die aan haar 59 miljoen volgers vertelde hoe de pesterijen haar “triest” maakten.