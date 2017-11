En maar selfies nemen: massale belangstelling voor Puigdemont in Brugge Mathias Mariën Margo Verhasselt

11u49

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Mathias Mariën De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft in een hotel in Oostkamp de lijst voorgesteld waarmee hij op 21 december wil deelnemen aan de regionale verkiezingen van Catalonië. Hijzelf zal de lijst aanvoeren in de kieskring Barcelona. De Spaanse pers was massaal aanwezig, het Brugse stadsbestuur was opvallend genoeg niet op de hoogte. Na het officiële moment was het tijd voor een stadsbezoek aan Brugge, onder leiding van Pol Van Den Driessche (N-VA). Voorbijgangers klampten de Catalaan aan voor selfies, Puidgemont zelf onderging alles met de glimlach.

De afgezette Catalaanse premier werd op indrukwekkende manier onthaald bij zijn binnenkomst. Negentig kandidaten van zijn partij waren aanwezig. De hele zaal scandeerde lange tijd 'president, president, president'.

Hij vroeg de kiezers om te stemmen op zijn "alternatief van de hoop" en niet voor de angst van "el tripartito del 155". Daarmee verwees hij naar de partijen Partido Poluar, PSOE en Ciudadanos. De Spaanse regering riep hij op haar "autoritaire klauwen" van Catalonië te halen.

'Belangrijkste verkiezingen uit de geschiedenis'

Mathias Marien Carles Puigdemont is in Brugge voor de voorstelling van zijn verkiezingscampagne.

Puigdemont noemde de komende verkiezingen de "belangrijkste uit onze geschiedenis. "Ze zullen de kroniek van de eeuw schrijven. Wij Catalanen hebben getoond aan de wereld dat we de capaciteit en de wil hebben om een onafhankelijke staat te worden, op 21 december moeten we dat bevestigen."

Hij hekelde ook de verdeeldheid onder de partijen die voorstander zijn van de onafhankelijkheid van Catalonië, maar toch apart naar de verkiezingen trekken. "Dit is het moment van Catalonië, niet van de politieke partijen", klonk het.

Mathias Mariën Puigdemont naast Pol Van Den Driessche.

De Spaanse premier Mariano Rajoy kon de politieke toespraak van Puigdemont niet smaken en had het over een "surrealistisch moment". "Niets is tegenwoordig nog abnormaal, surrealistisch of bizar", liet hij via zijn woordvoerder weten. "Puigdemont is een grotesk personage geworden. (...) Puigdemont woont niet in Brussel, hij verbergt zich daar."

Mathias Mariën Ook Pol Van den Driessche was aanwezig.

Puigdemont verblijft met vier van zijn voormalige ministers in Brussel. Hij is vrij onder voorwaarden, in afwachting van een uitspraak van het Belgische gerecht over het Europese aanhoudingsbevel dat Spanje voor hem uitvaardigde.

Senator Pol Van den Driessche (N-VA) regelde het volledige bezoek. "Als vriend van de partij kwam hij bij mij terecht", klinkt het. "Brugge is een fantastische stad. Daarom kozen ze daarvoor. Hij is een vrij man en al zeker geen gevaar voor de omgeving. Ik heb alles met plezier geregeld. Ik ben enorm trots op mijn stad. Zo leren de Catalanen Brugge op een andere manier kennen. Het is absurd dat mensen om politieke redenen in de gevangenis zouden raken."

Rondleiding

Omstreeks 15.00 uur vertrok senator Van den Driessche met Puigdemont richting de historische stad van Brugge. Twee bussen met aanhangers van de afgezette minister-president gingen mee. Het Begijnhof werd bezocht, net als de reien, de Markt, de burcht,...

De belangstelling is enorm. Voorbijgangers klampen de Catalaan aan voor selfies. Puidgemont zelf ondergaat voorlopig alles met de glimlach.

Tijdens de wandeling zullen ook foto's voor de verkiezingscampagne van Puigdemont gemaakt worden. Het bezoek zou rond 17 uur afgelopen zijn.