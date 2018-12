Emotionele premier Nieuw-Zeeland biedt excuses aan familie vermoorde Britse toeriste aan: “Kiwi’s zijn beschaamd” jv

10 december 2018

11u26

Bron: The Guardian, Time 0 De premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, had het zichtbaar moeilijk toen ze in Wellington in naam van haar land excuses aanbood aan de familie van de vermoorde Britse toeriste Grace Millane. “Ze had hier veilig moeten zijn, en dat was ze niet”, zei Ardern.

Grace Millane was aan een wereldreis van een jaar bezig. De pas afgestuurde miljonairsdochter was eraan begonnen in Peru. Op 20 november kwam ze in Nieuw-Zeeland aan. De rugzaktoeriste werd het laatst gezien op 1 december, de avond voor haar 22ste verjaardag. Ze was een hotel in Auckland binnengegaan in het gezelschap van een man.

Gisteren vond de politie meer dan waarschijnlijk het levenloze lichaam van Grace Millane. Het onderzoek loopt nog, maar de 26-jarige man die bij haar in het hotel was, is aangehouden op verdenking van de moord op Grace Millane.

“Bij de Kiwi’s die ik heb hierover gesproken, leeft een overweldigend gevoel van pijn en schaamte dat dit in ons land kon gebeuren, een plek die prat gaat op onze gastvrijheid, onze manaakitanga (de Maori-gastvrijheid, jv), zeker voor wie onze kust bezoekt”, zei premier Jacinda Ardern in haar emotionele reactie op wat ze zelf “de moord op Grace Millane” noemde. “Daarom wil ik in naam van Nieuw-Zeeland mijn excuses aanbieden aan de familie van Grace. Jullie dochter had hier veilig moeten zijn en dat was ze niet. Dat spijt mij.” De stem van de erg aangedane Ardern stokte bij deze woorden, ze moest de tranen verbijten.

Nieuw-Zeeland heeft een heel laag moordcijfer. Deze tragedie is dan ook erg ongewoon voor de Kiwi’s. Jaarlijks ontvangt het land zo’n 160.000 rugzaktoeristen, die goed zijn voor 11 procent van alle toeristeninkomsten.